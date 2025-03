Jogador do Manchester City é flagrado saindo bêbado de bar na Inglaterra

Com seguidos resultados decepcionantes nesta temporada, o Manchester City vem sofrendo também com problemas fora das quatro linhas. O mais novo embaraço foi protagonizado pelo meio-campista Jack Grealish. O atleta foi flagrado andando embriagado tarde da noite com um amigo, de acordo com o portal britânico "Mail Sport".

Conhecido por ser amante de festas e também de bebidas alcoólicas, o jogador foi visto saindo de um bar em Newcastle. Longe de suas melhores atuações, Grealish aumenta o clima de tensão no clube já que vem se recuperando de uma lesão muscular na virilha.

Os números do atleta, aliás, são bem modestos diante da sua importância para o elenco do Manchester City. Ele esteve em campo em 26 oportunidades, balançou as redes duas vezes e deu cinco assistências neste período.

Esta não é a primeira polêmica do jogador. Há um mês, no início de fevereiro, ele também foi visto saindo de uma casa noturna em Londres. O local é famoso por ser um ponto de encontro de várias celebridades. De acordo com a imprensa britânica, ele foi visto acompanhado de uma mulher.

Eliminado de forma precoce da Liga dos Campeões ao ser superado pelo Real Madrid nos playoffs, a equipe comandada por Pep Guardiola também vai mal no Campeonato Inglês. Com apenas 58% de aproveitamento, o City ocupa a quarta posição com 47 pontos. Líder do torneio, o Liverpool tem 20 pontos de vantagem.