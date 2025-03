Jogador da base do Red Bull Bragantino sofre acidente na Anhanguera e fica gravemente ferido

Pedro Severino, atacante da base do Red Bull Bragantino, sofreu um acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira, na rodovia Anhanguera, e ficou gravemente ferido. O atacante de 19 anos é filho de Lucas Severino, ex-centroavante que defendeu as camisas do Athletico-PR e Corinthians no Brasil, além da seleção brasileira.

De acordo com o ge, a Polícia Rodoviária informou que o carro que transportava o jovem atleta bateu na traseira de um caminhão. A colisão aconteceu na região da cidade de Americana (SP). Pedro Castro, de 18 anos, e que também integra as categorias inferiores da equipe de Bragança Paulista, também estava no veículo. Ele, porém, sofreu ferimentos leves.

O Bragantino emitiu uma nota nesta manhã sobre o acidente confirmando que os dois atletas estavam no veículo e informou que a dupla voltava de um período de folga para se reapresentar ao treinador da equipe sub-20.

"Desde o momento em que foi notificado sobre o ocorrido, o Red Bull Bragantino tem acompanhado de perto a situação dos atletas prestando todo o suporte necessário. Seguimos em contato, aguardando atualizações", diz parte do texto do comunicado.

O acidente aconteceu na pista sentido Sul. Pedro Severino estava no banco do passageiro, sofreu um traumatismo craniano e foi encaminhado ao Hospital Muncipal. Já Pedro Castro estava no banco traseiro e aguardava ainda a realização de exames de raio-x. Eles foram socorridos por uma viatura da CCR da Autoban.

Apontado como uma das promessas do Botafogo-SP, Severino foi emprestado ao Bragantino. Em 2024, em sua primeira competição oficial, ele marcou quatro gols na Copa Paulista e finalizou o campeonato como o artilheiro do torneio.