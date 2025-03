Jeh e Elvis iniciam transição física e se aproximam do retorno na Ponte Preta

A Ponte Preta poderá contar em breve com dois de seus principais jogadores para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante Jeh e o meia Elvis iniciaram a transição física e estão perto de retornar aos treinos com o restante do elenco.

Jeh está afastado dos gramados desde outubro do ano passado, quando sofreu uma lesão muscular no clássico com o Guarani. Já Elvis se machucou ainda no início da partida contra o Água Santa, na reta final da fase de grupos do Paulistão, e também precisou de um longo período de recuperação.

Durante o período de recuperação, Jeh se envolveu em uma polêmica ao ser visto na Neo Química Arena durante um jogo entre Corinthians e Santos. O atacante chegou a se desculpar com a torcida da Ponte e explicou que foi ao estádio para assistir a Neymar, que retornou ao Santos na ocasião.

A expectativa é que ambos sejam reintegrados aos treinamentos com o elenco já na próxima semana. A Ponte Preta terá um período significativo de preparação antes da estreia na Série C, o que pode facilitar o retorno gradual da dupla.

Eliminada na fase de grupos do Paulistão, apesar de ter feito a quarta melhor campanha geral, a Ponte agora concentra suas atenções na busca pelo acesso à Série B. O time comandado por Alberto Valentim trabalha para chegar na melhor forma possível ao início da competição nacional.

A Ponte Preta volta a campo oficialmente no dia 13 de abril, quando enfrenta o Figueirense, em Florianópolis, na estreia da Série C.