Inter encerra negociação com o Santos e informa retorno de Thiago Maia

Nesta terça-feira, o Internacional informou que Thiago Maia não vai mais para o Santos. O volante, que chegou a desembarcar em São Paulo, retornará suas atividades no Colorado.

O time gaúcho afirmou que a neg0ciação "não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação".

O Sport Club Internacional informa que a transferência do atleta Thiago Maia ao Santos Futebol Clube não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo Clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação. Lamentamos a condução do... pic.twitter.com/8dyqUzn42t ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 4, 2025

Para tentar ter Thiago Maia, o Santos assumiu a dívida do Inter com o Flamengo, que aceitou receber esse valor de forma parcelada.

Para não correr nenhum risco de ficar sem o dinheiro, no entanto, os cariocas exigiram essas garantias aos paulistas para liberar o volante. O time da Vila Belmiro, entretanto, não conseguiu responder.

O presidente Marcelo Teixeira chegou a dizer que a negociação estava concluída e Thiago Maia desembarcou em São Paulo na última semana.

"Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. O atleta retomará suas atividades no Clube e, após o período ausente dos treinamentos regulares, seguirá rotina específica antes de estar novamente à disposição. O assunto será tratado internamente, conforme os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Futebol", escreveu o Inter.

Thiago Maia foi revelado nas categorias de base do Santos e recebeu a sua primeira chance no profissional em 2014. Foram 122 partidas pela equipe paulista, além de quatro gols e quatro assistências.

Em 2017, então, o volante partiu para a França para jogar no Lille. Três anos depois, voltou ao Brasil para vestir as cores do Flamengo. Já em março de 2024, foi negociado com o Inter.

O jogador tem contrato com o Inter até o final de 2026. Ao todo, são 39 aparições, sendo 36 como titular, duas bolas na rede e quatro passes para tentos.

O Colorado está na final do Campeonato Gaúcho, contra o Grêmio. O jogo de ida será no sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

O Santos, por sua vez, está na semifinal do Paulistão. O Peixe visita o Corinthians no domingo, ás 18h30, na Neo Química Arena.

Veja a nota do Internacional na íntegra:

"O Sport Club Internacional informa que a transferência do atleta Thiago Maia ao Santos Futebol Clube não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo Clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação.

Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. O atleta retomará suas atividades no Clube e, após o período ausente dos treinamentos regulares, seguirá rotina específica antes de estar novamente à disposição. O assunto será tratado internamente, conforme os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Futebol."