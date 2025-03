Herói contra o Novorizontino, Calleri fica a um gol de alcançar marca pelo São Paulo no Morumbis

Na última segunda-feira, Calleri marcou o gol da vitória sobre o Novorizontino que classificou o São Paulo para a semifinal do Campeonato Paulista. Após o tento, o jogador de aproximou de marca expressiva pela equipe no Morumbis.

O gol foi o 49º do atacante argentino pelo Tricolor no Morumbis. Assim, o camisa nove está a uma bola na rede dos 50 gols pela equipe em seus domínios.

Gol 7??9?? de Calleri pelo São Paulo! 49º no MorumBIS

35º gol que abriu o placar

21º gol que abriu o placar no MorumBIS Fazendo história ?#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/HN53scUR7j ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 4, 2025

Calleri soma três gols pelo time são-paulino na atual temporada, todos marcados no Morumbis. Além do tento contra o Novorizontino, ele também balançou as redes na goleada de 4 a 1 sobre o Mirassol e na derrota de 2 a 1 para a Ponte Preta.

O centroavante também está perto de chegar a 80 gols com a camisa do São Paulo. Ao todo, Calleri soma 79 gols em 220 gols pelo clube, além de 26 assistências anotadas. No atual elenco tricolor, apenas Luciano tem mais bolas na rede que o argentino. O camisa 10 tem 89 tentos.

O próximo jogo do São Paulo está marcado para segunda-feira. No Allianz Parque, o Tricolor visita o Palmeiras pela semifinal do Paulista. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).