Gustavo Gómez e Piquerez iniciam transição física na reapresentação do Palmeiras

Após dois dias de folga, o elenco do Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira com duas boas notícias para a torcida. O zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez iniciaram a transição física após superaram diferentes problemas físicos. Ainda não há previsão certa para o retorno de ambos aos treinos completos com o restante do grupo.

O defensor paraguaio fez parte do treino integrado ao elenco, enquanto o uruguaio fez trabalhos à parte sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance. O primeiro se recuperou de uma lesão muscular coxa esquerda. Piquerez, por sua vez, enfrentou o mesmo problema, porém na perna direita.

Ainda sem contar totalmente com a dupla, o técnico Abel Ferreira comandou trabalhos técnicos nesta terça, com foco em triangulações e finalizações. Por fim, o grupo foi dividido em dois times de oito jogadores cada para um jogo disputado em campo reduzido.

Maior reforço do time para a temporada, o atacante Vitor Roque fez testes físicos e clínicos e trabalhou na parte interna do CT ao longo da tarde. Ele já está inscrito no Paulistão e poderá fazer sua estreia direto na semifinal, contra o São Paulo, na segunda que vem, dia 10.

O Palmeiras vem de vitória sobre o São Bernardo por 3 a 0, na noite de sábado, pelas quartas de final do Estadual. Depois de obter a classificação, a comissão técnica deu folga de dois dias ao grupo, que voltou aos trabalhos nesta terça.