Gustavo Gómez e Piquerez iniciam transição física e podem reforçar o Palmeiras na semifinal do Paulista

O Palmeiras ganhou boas notícias na reapresentação que aconteceu na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol. O zagueiro Gustavo Gómez e o lateral esquerdo Piquerez deram início ao processo de transição física e podem voltar a ser opção para o técnico Abel Ferreira na semifinal do Campeonato Paulista.

Gómez se recupera de uma lesão na coxa esquerda e realizou parte do treino integrado ao elenco, enquanto Piquerez, que trata de uma lesão na coxa direita, fez trabalhos à parte sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance.

A equipe alviverde se prepara para enfrentar o São Paulo, na segunda-feira, em duelo único da semifinal do Estadual. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

O último compromisso de Gómez pelo Palmeiras foi justamente o empate sem gols com o São Paulo, pela fase de grupos do Estadual. Na oportunidade, ele deixou o campo aos 40 minutos do segundo tempo com dores na perna. Posteriormente, foi diagnosticado com lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Com isso, Gómez foi baixa nos últimos três compromissos: nas vitórias sobre Botafogo-SP (3 a 1) e Mirassol (2 a 3), pela fase de grupos, e contra o São Bernardo (0 a 3), pelas quartas de final. Nesses duelos, a dupla de zaga foi formada por Murilo e Benedetti, Naves e Benedetti, e Micael e Murilo, respectivamente.

Piquerez, por sua vez, lesionou-se na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP, oportunidade em que saiu de campo aos 24 do segundo tempo. Assim, foi desfalque contra Mirassol e São Bernardo. Em sua ausência, Vanderlan foi quem assumiu a titularidade na lateral esquerda.

Neste ano, Piquerez recuperou-se de uma cirurgia no joelho esquerdo que o deixou de fora por cerca de seis meses. De volta, antes de ter o problema na coxa, disputou seis jogos e deu duas assistências. Gómez também esteve em campo em seis partidas, tem um gol e uma assistência.