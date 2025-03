FPF coloca jogo na TV aberta e derruba argumento do São Paulo contra data

O Conselho Técnico que definiu as datas e locais das semifinais do Paulistão teve bastidores quentes e polêmica envolvendo a troca de datas do confronto Palmeiras x São Paulo.

O que aconteceu na reunião

O São Paulo se recusou a enviar um representante à reunião virtual de hoje, em retaliação à alteração da contra o Palmeiras, de sábado para segunda. Corinthians, Santos e Palmeiras estiveram presentes na conversa com a Federação Paulista de Futebol (FPF).

No sábado, o Allianz Parque receberá o show da banda "The Offspring", o que inviabilizará o seu uso neste dia. A informação foi passada com antecedência pelo Palmeiras à FPF, juntamente com um pedido para que a semi ocorresse no domingo ou na segunda.

Em contato prévio com a FPF, Júlio Casares, presidente do São Paulo, discordou da data porque, supostamente, não haveria transmissão na TV aberta. Além disso, Casares reforçou o pensamento de que sábado e domingo são os "dias nobres do futebol" — mesmo posicionamento publicado em nota na manhã de hoje.

O presidente da Federação, Reinaldo Carneiro Bastos, explicou que a partida será transmitida por todos os detentores, incluindo a Record, derrubando o argumento da diretoria tricolor. O UOL Play também vai mostrar o jogo.

Paulo Buosi, vice-presidente e representante do Palmeiras, lamentou a conduta do São Paulo e relembrou uma polêmica de 2022. À época, Casares havia dito que a final do Paulistão não poderia ser disputada no sábado, que era desejo do Palmeiras, porque o dia nobre do futebol era domingo.

Outro ponto levantado por Buosi foi o desempenho do Alviverde, dono da 2ª melhor campanha do estadual e mandante da partida. Neste contexto, a visão do Palmeiras sobre a situação é que, na realidade, o São Paulo queria tirar a semifinal do Allianz Parque — se fosse o caso, o jogo seria transferido para a Arena Barueri, com público menor.

A questão logística também impacta o Corinthians, mas o clube concordou em jogar com menos tempo de descanso do que os rivais. O Timão vive uma sequência de quatro jogos decisivos em duas semanas, pelo Paulista e pré-Libertadores. A necessidade de jogar às quartas e domingos já estava no planejamento da comissão técnica desde o fim da fase de grupos do estadual.