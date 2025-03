Fluminense alcança sua melhor sequência com Mano Menezes

O Fluminense abriu a semifinal do Campeonato Carioca com um resultado expressivo: goleada diante do Volta Redonda e um passo importante para alcançar a decisão do Estadual. O resultado marcou a melhor sequência do time sob o comando do técnico Mano Menezes.

Em um momento importante do ano, o Fluminense chegou a quatro vitórias consecutivas na temporada. Segundo a SofaScore, o Tricolor não tinha essa sequência desde fevereiro do ano passado, quando ainda era dirigido pelo técnico Fernando Diniz.

Nos últimos quatro confrontos, o Fluminense marcou 17 gols e sofreu somente dois ? em três duelos, a defesa saiu invicta. A última derrota aconteceu no início de fevereiro, no clássico contra o Botafogo. Portanto, a equipe acumula sete partidas de invencibilidade.

O Fluminense vai testar a sua boa fase nesta quarta-feira, em confronto contra o Caxias pela segunda fase da Copa do Brasil.