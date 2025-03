Flamengo inicia preparação para decisão contra o Vasco pelo Carioca

Nesta terça-feira, o elenco do Flamengo iniciou a preparação para o jogo de volta contra o Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca.

Sob o comando do técnico Filipe Luís, os jogadores começaram os trabalhos com exercícios na academia do Ninho do Urubu. Posteriormente, realizaram atividades no gramado do CT.

Para a partida, De la Cruz pode ser uma opção para o comandante do time carioca. Apesar de não ter entrado no duelo de ida, o jogador já está recuperado de um corte no pé.

O lateral direito Danilo, por sua vez, faz trabalho de controle de carga por conta de um desconforto muscular. Assim, deve novamente ser desfalque na equipe.

Na ida, o Flamengo superou o Vasco por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos. Com a vantagem do empate no agregado, o Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença que ainda avança à grande final.

A bola neste sábado, às 17h45 (de Brasília), no Maracanã.