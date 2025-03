Escalação: Corinthians treina no estádio do Emelec e conclui preparação para pegar o Barcelona-EQU

O Corinthians treinou na tarde desta terça-feira no estádio do Emelec, o George Capwell, em Guayaquil, e finalizou a preparação para o jogo contra o Barcelona-EQU, pela ida da terceira fase da Copa Libertadores. O duelo está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

As atividades do dia tiveram início com uma ativação na academia do estádio. Na sequência, os atletas foram a campo e fizeram um treinamento tático, dirigido pelo técnico Ramón Díaz. O treinador ainda aprimorou jogadas de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Ramón mandará a campo força máxima e tem apenas dois desfalques para o confronto. O volante Raniele e o meio-campista Igor Coronado, lesionados, sequer viajaram com o grupo ao Equador.

A provável escalação do Corinthians para a partida tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Preservado no jogo contra o Mirassol, no último domingo, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o meia Rodrigo Garro projetou o embate. "Um jogo que sabemos que será lindo de jogar. Difícil, como todas as partidas de copa", disse à Corinthians TV.

Já Yuri Alberto, artilheiro da equipe na temporada, valorizou o fato da delegação alvinegra ter chegada em Guayaquil um dia antes da bola rolar. O elenco desembarcou no Equador na noite da última segunda-feira. "Fizemos uma boa viagem, chegamos ontem, pudemos nos recuperar e hoje viemos ao campo para fazer um grande trabalho", afirmou.

Na fase anterior da Libertadores, a equipe do Parque São Jorge eliminou a Universidad Central-VEN. O Timão sofreu, mas derrotou os venezuelanos por 4 a 3 no placar agregado. Já o Barcelona despachou o El Nacional, também do Equador, por 2 a 1.

O jogo de volta entre Corinthians e Barcelona está agendado para a próxima quarta-feira, dia 12 de março, no mesmo horário, em Itaquera. O vencedor do confronto garante vaga na fase de grupos da Libertadores. Já o eliminado irá disputar a Sul-Americana.