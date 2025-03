Entrevista de agente sobre Neymar no Barcelona agita imprensa espanhola

Do UOL, em Santos (SP)

A entrevista do empresário André Cury sobre uma possível volta de Neymar ao Barcelona agitou a imprensa espanhola.

O que aconteceu

Neymar tem destaque nas manchetes dos jornais e portais espanhóis por conta da possibilidade de retornar ao Barça no segundo semestre.

As notícias cresceram após a entrevista de André Cury. O agente afirmou que Neymar quer voltar ao Barcelona. O contrato no Santos vai até junho.

Cury não é empresário de Neymar, mas é próximo à família e já trabalhou no Barcelona. O suficiente para a especulação aumentar.

O UOL apurou que não há qualquer conversa com o Barcelona ou qualquer clube neste momento. O Santos confia na renovação.

O técnico do Barça, Hansi Flick, disse hoje que "não é seu trabalho" quando questionado sobre Neymar: "Agora estou concentrado na minha equipe, temos muitas oportunidades e queremos mantê-las".

As notícias da Espanha

O jornal Sport preparou até "prós e contras" da volta de Neymar ao clube catalão. Dentre os pontos positivos, estão a motivação de voltar à Europa, a ausência de um ponta pela esquerda no Barcelona, o preço mais barato em relação a outros nomes importantes, a boa relação do empresário Pini Zahavi com o Barça e o impacto global desse possível acordo em termos de marketing.

Os pontos negativos incluem dúvidas sobre condição física, problemas extracampo, o olhar para o passado no lugar de buscar novos ídolos, a falta de apoio do técnico Hansi Flick e o risco para o protagonismo de Lamine Yamal.

O mesmo Sport escreveu que o Barcelona não prioriza Neymar, mas está de olho no seu desempenho no Santos. Seria uma espécie de teste.

"Primeiro faz 15 gols pelo Santos e depois analisamos sua contratação", teria dito o clube catalão a Neymar.

Por outro lado, o Mundo Deportivo, também de Barcelona, vê as portas fechadas para a volta de Neymar em um futuro próximo.