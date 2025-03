Em noite de badação, Neymar prestigia Desfile das Escolas de Samba do Rio

O atacante Neymar teve uma segunda-feira movimentada em sua folga no Santos. No período da noite, o astro marcou presença na Marquês de Sapucaí para acompanhar o segundo dia do badalado Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro.

Neymar esteve na capital carioca ao lado de sua companheira Bruna Biancardi e amigos. Em fotos nas redes sociais, é possível ver o meio-campista Soteldo, também do Santos, e o levantador Bruninho, atleta do time de vôlei do Campinas.

Antes, Neymar havia aproveitado o começo da folga do elenco do Santos para relaxar com os companheiros de equipe. Nos stories de sua conta do Instagram, o atacante publicou uma foto ao lado de Soteldo, Rincón e Basso.

Na publicação, os jogadores apareceram sorrindo, com a frase "relax time".