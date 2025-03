Em jogo de 51 pontos, Shai Gilgeous-Alexander tem atuação de gala em vitória do Thunder na NBA

O torcedor que esteve presente ao Paycom Center na madrugada desta terça-feira foi premiado com a brilhante atuação do canadense Shai Gilgeous-Alexander. O ala-armador anotou 51 pontos na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Houston Rockets por 137 a 128 e comandou o 50º triunfo da equipe na temporada regular da NBA.

Mas se engana quem pensa que atingir essa marca foi um feito único. No confronto diante dos Rockets, ele garantiu a quarta performance de 50 pontos nos últimos 19 duelos. Satisfeito com o resultado positivo, o jogador tratou o fato como normalidade.

"Não é tão emocionante como na primeira vez. Na verdade, é mais como se perder no processo de apenas competir e poder desfrutar do jogo que você ama. Eu procuro deixar isso me levar enquanto estou em quadra", afirmou.

A precisão nos arremessos vem ajudando o atleta a entrar para a história dos notáveis da competição. Gilgeous-Alexander se tornou o 12º jogador na NBA com pelo menos quatro partidas de 50 pontos em uma temporada. "Seja 50, 27, 17, contando que ganhemos, eu me divirto com isso", disse.

A boa fase do canadense vem em sintonia com o momento de sua equipe. A vitória consolida a franquia de Oklahoma na liderança da Conferência Oeste e mantém o time embalado. No entanto, para deixar a quadra vitorioso, o time teve de superar o bom começo de jogo dos visitantes.

Ao fim do primeiro quarto, os Rockets venciam o confronto por 31 a 30 impondo um bom ritmo. O revés parcial ligou o alerta no destaque da partida. "Tentei ser um pouco mais agressivo para levantar (o ânimo) o time".

Em uma jornada de grandes atuações, Chet Holmgren também teve o que comemorar ao cravar um "double-double" com 11 pontos e 11 rebotes. Já Jalen Williams encerrou o encontro como o segundo maior pontuador da equipe (24).

No Houston, Cam Whitmore também fez um "double-double" com 27 pontos e 11 rebotes. No entanto, a noite era mesmo de Alexander. Com 37 vitórias até aqui na temporada, os Rockets figuram na quinta posição do lado Oeste.

Em outro jogo da rodada, o Sacramento Kings contou com um duplo comando para bater o Dallas Mavericks por 122 a 98, em partida realizada no American Airlines Center. Zach LaVine (22) e DeMar De Rozan (20) ajudaram a construir o placar na casa dos anfitriões.

Esta foi a quarta vitória consecutiva da franquia de Sacramento, que conseguiu se impor mesmo com o desfalque do pivô Domantas Sabonis, melhor reboteiro da NBA. Ele desfalcou a equipe por causa de uma distensão de grau 1 na perna esquerda.

O triunfo coloca os Kings na oitava posição do Oeste. Já o Dallas trabalha para tentar controlar a instabilidade no torneio. Após sofrer a segunda derrota seguida, o time aparece no décimo posto do mesmo lado.

Um lance inusitado marcou a partida. Kyrie Irving sofreu uma falta de DeMar De Rozan quando ia fazer a cesta para o Dallas e sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Amparado pelo companheiro Anthony Davis ,o atleta ia para o vestiário quando o técnico Jason Kidd perguntou se ele teria condições de cobrar os lances livres. De volta à quadra, e com muitas dores, o armador converteu os dois arremessos.

Confira os resultados da noite desta segunda:

Charlotte Hornets 101 x 119 Golden State Warriors

Philadelphia 76ers 102 x 119 Portland Trail Blazers

Miami Heat 106 x 90 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 130 x 132 Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder 137 x 128 Houston Rockets

Dallas Mavericks 98 x 122 Sacramento Kings

Utah Jazz 106 x 134 Detroit Pistons

Acompanhe os resultados dos jogos desta terça:

Indiana Pacers x Houston Rockets

Orlando Magic x Toronto Raptors

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

New York Knicks x Golden State Warriors

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves x Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs x Brooklyn Nets

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans