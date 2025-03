Conselho Técnico define datas e locais das semifinais do Paulistão; veja

As semifinais do Campeonato Paulista 2025 contarão com os quatro grandes clubes do estado. Corinthians e Santos é o confronto que abre a decisão pelas vagas na briga pelo troféu da competição.

As semifinais tiveram datas, locais e horários definidos em reunião virtual do Conselho Técnico na manhã de hoje.

Corinthians x Santos será realizado no domingo, às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena.

Palmeiras x São Paulo acontecerá na segunda-feira, às 21h35, no Allianz Parque.

O São Paulo se recusou a participar da reunião, alegando que a definição de data já estava previamente tomada a pedido do Palmeiras e antes mesmo da deliberação entre os clubes.

Nos bastidores, o Alviverde articulava a mudança há alguns dias, isso porque o Allianz Parque será palco de show no sábado.

O São Paulo Futebol Clube entende que partidas nobres e decisivas, como as semifinais do Campeonato Paulista, devem ser disputadas nos sábados e domingos. Como a FPF já havia previamente definido que o jogo do São Paulo Futebol Clube com o Palmeiras será realizado na segunda-feira, dia 10, os dirigentes não vão participar do Conselho Técnico da entidade nesta manhã. Tal fato causa perplexidade, uma vez que as quatro agremiações de maior torcida vão disputar esta fase, nenhuma partida será realizada no sábado e tal decisão tenha sido tomada anteriormente.

Por motivos de segurança, os duelos serão realizados em dias diferentes justamente por envolverem grandes torcidas da capital.

