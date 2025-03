Paulistão: veja quem leva a melhor no retrospecto dos clássicos da semi

O caminho para a decisão do Campeonato Paulista está definido. E as semifinais da competição são o sonho dos fãs que queriam duelos de gigantes, com dois clássicos: Corinthians x Santos e Palmeiras x São Paulo. Para os duelos de semifinal, Corinthians e Palmeiras terão vantagem no mando de campo.

No geral, o time alvinegro leva a melhor contra o Santos em duelos de mata-mata na rica história da rivalidade entre os dois clubes. Em 16 duelos eliminatórios, o Corinthians saiu vencedor em 11, com a equipe da Vila Belmiro ganhando apenas cinco.

Já do lado do Choque-Rei, quem leva vantagem é o São Paulo diante do rival alviverde, que jogará em casa, no Allianz Parque. São 22 confrontos de mata-mata entre São Paulo e Palmeiras. Em 17 confrontos eliminatórios, os tricolores saíram classificados contra apenas cinco vitórias alviverdes.

Em 2019, ano em que os clubes se enfrentaram pela última vez nas semifinais, os confrontos foram os mesmos. Naquela ocasião, Corinthians e São Paulo avançaram à decisão, com triunfo alvinegro. Diferentemente deste ano, as semifinais foram definidas em duelos de ida e volta.

O Corinthians chega à esta fase motivado pela campanha obtida na primeira fase. Com 30 pontos, se avançar à final, decidirá a segunda partida em casa, contra qualquer que seja o adversário. Já o Palmeiras, que busca o tetracampeonato paulista, precisará contar com a classificação do Santos na Neo Química Arena para ter a vantagem na final. Desde 2022, o time de Abel Ferreira joga a segunda partida em casa.

Nessa luta pelo tetra - que é a principal motivação do elenco palmeirense -, a equipe deve contar com o reforço de Vitor Roque. Contratado nesta janela de transferências, o atacante já teve sua situação regularizada e pode estrear pelo time alviverde.

Santos e São Paulo jogam sem a pressão do favoritismo nas semifinais. Mesmo assim, chegam em momentos opostos. Com Neymar, a equipe alvinegra melhorou nas últimas partidas e chega para o confronto com o Corinthians com caráter de revanche. Na primeira fase, no primeiro clássico em que o camisa 10 disputou desde seu retorno ao Brasil, foi derrotado por 2 a 0. A partida também marcou o recorde de público da Neo Química Arena.