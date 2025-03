Corinthians x Santos e Palmeiras x São Paulo: as datas e horários das semifinais do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na manhã desta terça-feira a tabela das semifinais do Paulistão 2025. Haverá jogos apenas no domingo e na segunda-feira.

O duelo entre Corinthians e Santos será disputado no domingo, dia 9, às 18h30. Por ter melhor campanha, o Timão irá jogar em seu estádio, na Neo Química Arena. Na fase de classificação, houve vitória corintiana por 2 a 1 na capital paulista.

O confronto entre Palmeiras e São Paulo será na segunda-feira, dia 10, às 21h30, no Allianz Parque. O Verdão não poderia utilizar seu estádio caso a partida fosse realizada no sábado, devido a um show da banda Offspring. No Estadual, os times já se encontraram no mesmo local e houve empate por 0 a 0.

Veja como ficou a tabela:

Dia 9 de março - Domingo



18h30 Corinthians x Santos - Neo Química Arena

Dia 10 de Março - Segunda-feira



21h30 Palmeiras x São Paulo - Allianz Parque.