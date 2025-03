Confiante, Ankalaev oferece revanche imediata para Poatan em caso de vitória no UFC 313

Ao que parece, Magomed Ankalaev confia totalmente na sua vitória sobre Alex Poatan na luta principal do UFC 313, neste sábado (8). Prova disso é que o russo, desafiante ao cinturão meio-pesado (93 kg) do brasileiro, já projeta qual será seu primeiro passo como potencial novo campeão da categoria.

Em um 'scrum' com a imprensa depois de um treino aberto em Las Vegas (EUA), sede do UFC 313, Ankalaev afirmou que, no que depender dele, Poatan terá direito a uma revanche imediata caso seja, de fato, destronado neste sábado. Vale lembrar que o russo possui um histórico positivo quando precisa enfrentar o mesmo adversário seguidas vezes no Ultimate.

Em 2020, Ankalaev encarou Ion Cutelaba duas vezes consecutivas, vencendo ambos os confrontos. Já em janeiro do ano passado, o primeiro colocado no ranking meio-pesado do UFC nocauteou o brasileiro Johnny Walker na revanche entre eles, após o primeiro embate - realizado três meses antes - terminar em 'no contest' (sem resultado).

"Em relação a mim, eu nunca disse não para revanches. Já tiveram dois, eu acho, na minha carreira que alguém disse que eles mereciam uma revanche imediata e eu dei a eles essa chance. Então, se acontecer e eu for o responsável por decidir se ele ganha uma oportunidade para uma revanche imediata, com certeza, eu vou dizer sim", declarou Ankalaev, com a ajuda de um tradutor, de acordo com a transcrição do site 'MMA Fighting'.

Confiança justificada?

A confiança em alta pode ser explicada pela grande fase vivida pelo lutador russo na carreira. Primeiro colocado no ranking meio-pesado, Magomed Ankalaev chega para a disputa contra Alex Poatan no UFC 313, neste sábado, credenciado por uma invencibilidade de 13 lutas - período no qual venceu 11 combates, empatou um e teve um combate terminando em 'no contest'.