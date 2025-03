Como Palmeiras terá Allianz com capacidade total em semifinal do Paulistão

O Palmeiras pretende jogar a semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo com capacidade máxima no Allianz Parque. O estádio recebe um show no próximo sábado (Offspring, no dia 8), e a WTorre já alinha ideias para deixar tudo pronto a tempo da partida, que deve ser marcada pela FPF para segunda-feira (10). A definição do dia e horário das semifinais sai hoje.

O que aconteceu

O Allianz Parque vai receber uma megaoperação após o show para o estádio estar com capacidade máxima na segunda. O UOL apurou que a WTorre já planeja nos bastidores uma operação com funcionários para desmontar as estruturas do palco e não atrapalhar a partida.

A arena tem uma estrutura que agiliza esse processo. Na maioria dos estádios, o promotor de um evento precisa montar salas e espaços para equipes técnicas. No entanto, o Allianz construiu uma estrutura fixa, diminuindo o tempo gasto com montagem e desmontagem — além de diminuir os custos da promotora de eventos.

No final de 2023, por exemplo, o estádio teve uma maratona de sete shows e dois jogos em 14 dias e fez com que a WTorre criasse estratégias para manter o Palmeiras em casa mesmo com o alto número de shows.

O sucesso dos eventos no Allianz Parque é tão grande que a Allianz Seguros pediu uma apresentação da WTorre para ensinar outras arenas sobre como conseguir ativar tanto os espaços no estádio.

A FPF já deu aval para o duelo ocorrer na segunda-feira. Segundo apuração de Danilo Lavieri, colunista do UOL, a entidade entende que essa é a melhor saída para o Alviverde não sair prejudicado, já que é o dono da segunda melhor campanha geral e mandante do jogo.

O adversário do Palmeiras não tem jogo no meio da próxima semana, o que não será impeditivo para o jogo na segunda. O Corinthians, por exemplo, tem jogo pela Libertadores no meio desta semana e na próxima — mas as equipes só podem se enfrentar em uma eventual decisão.

WTorre bloqueou datas essenciais para o Palmeiras, mas calendário da CBF atrapalhou

A reportagem apurou que a empresa reserva as datas das finais do Paulistão e os mata-matas da Libertadores e da Copa do Brasil para o Alviverde, e os shows internacionais são marcados com cerca de dois anos de antecedência.

O problema é que a CBF demora a divulgar o calendário nacional de competições, e as datas de shows e jogos acabam coincidindo. Neste ano, por exemplo, a CBF divulgou apenas no começo de fevereiro.

Se o Palmeiras passar para a final do Paulistão terá dois cenários possíveis pela frente. Se o adversário for o Santos, poderá mandar a segunda partida da final no Allianz.

Mas caso seja o Corinthians, terá que torcer uma por uma nova grande operação para contar com o estádio lotado. No dia 15 de março, um dia antes do jogo de ida da final, haverá show do Simply Red no Allianz Parque, e isso atrapalharia a logística para o mando de campo no duelo de ida.