Com semifinal em vista, Palmeiras se apoia em bom aproveitamento em clássicos no Paulista desde 2021

O Palmeiras garantiu a classificação à semifinal do Campeonato Paulista na noite do último sábado ao vencer o São Bernardo, por 3 a 0, no Estádio 1º de Maio. Já na noite da última segunda-feira, o Verdão conheceu seu adversário: enfrentará o São Paulo na busca por uma vaga na final.

O clássico entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Estadual ainda terá data, horário e local a serem definidos pela FPF (Federação Paulista de Futebol). O mando de campo, porém, pertence ao Verdão, que está acima do São Paulo na classificação geral do Paulistão.

Com o Choque-Rei já em vista, o Palmeiras se apoia no bom aproveitamento que soma em clássicos pelo Paulistão desde 2021, e tentará garantir uma vaga na decisão pelo sexto ano consecutivo.

Nos últimos cinco anos, o Alviverde disputou 22 clássicos pelo Campeonato Paulista, seja na fase de grupos ou no mata-mata. Neste período, o Verdão somou 10 vitórias, teve oito empates e amargou somente quatro derrotas, totalizando um aproveitamento de 57,57%.

O adversário que o Palmeiras mais enfrentou nos últimos cinco anos no torneio estadual foi justamente o São Paulo, com nove confrontos. Em seguida, aparece o Santos, com sete clássicos. Já o Corinthians foi o rival contra o qual o Palestra menos duelou, com seis partidas.

No recorte das últimas cinco temporadas, 2021 foi o ano em que o Alviverde disputou mais clássicos no Paulistão. Ao todo, foram seis partidas, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Aquele Estadual, contudo, ficou marcado pelo vice-campeonato do Verdão, derrotado justamente pelo Tricolor.

Já em 2022, o Palmeiras entrou em campo em cinco duelos contra os três principais rivais no Paulista. Naquele ano, o time palestrino somou quatro triunfos e teve apenas um revés, que ainda conseguiu reverter - saiu atrás no jogo de ida da final ao perder para o São Paulo, mas conseguiu a virada na partida de volta e sagrou-se campeão.

Inclusive, o resultado do jogo de volta da decisão em 2022 foi um dos mais expressivos do Verdão em clássicos recentes pela competição. Os comandados de Abel Ferreira golearam o São Paulo por 4 a 0, com o apoio da torcida no Allianz Parque e gols de Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga (2x).

Em 2023, o Palestra só teve encontros com os rivais na fase de grupos do Paulistão. Foram três embates, com uma vitória e dois empates. Enquanto isso, na temporada de 2024, a equipe alviverde acumulou dois triunfos, dois empates e uma derrota em cinco clássicos disputados.

Já na atual temporada, o Palmeiras tem repetido o cenário de 2023: em três jogos até aqui, acumulou uma vitória (contra o Santos, fora de casa, por 2 a 1) e dois empates (1 a 1 contra o Corinthians e 0 a 0 contra o São Paulo, ambos no Allianz Parque). O torcedor alviverde, assim, espera que o final também seja o mesmo, com o Verdão campeão.

O mando de campo da semifinal contra o São Paulo é do Palmeiras. Contudo, em caso de confronto no sábado, a diretoria alviverde terá que levar duelo para outro estádio, já que o Allianz Parque será palco de um show.