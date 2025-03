COB e CBAt conversam sobre Célio de Barros e a candidatura do Pan do Rio e Niterói

Se a candidatura do Rio de Janeiro e Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031 for vitoriosa, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) trabalharão unidos para que as competições do atletismo sejam realizadas no Célio de Barros.

A restauração do estádio, de propriedade do Governo do Estado do Rio de Janeiro, foi um dos temas do encontro, realizado no Rio antes do carnaval, entre o presidente da CBAt Wlamir Motta Campos e o presidente do COB Marco La Porta.

A Assembleia Geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB) aprovou, no fim de janeiro, a candidatura conjunta do Rio de Janeiro e Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031, com o aval de Eduardo Paes e Rodrigo Neves, prefeitos do Rio e de Niterói.

"Dialoguei com o La Porta no sentido de que, em sendo vitoriosa a candidatura do Rio e Niterói para os Jogos Pan-Americanos e Para Pan-Americanos de 2031, tanto o COB quanto a CBAt trabalhem unidos para que o atletismo seja no Célio de Barros. Trabalharemos junto ao Governo do Estado do Rio, que é o proprietário do Célio de Barros, pela revitalização completa para que então ele possa receber o evento e seja um legado efetivo para o atletismo carioca e brasileiro, possa voltar a ser um templo do atletismo brasileiro e receber eventos estaduais, nacionais e internacionais, bem como projetos sociais", afirmou Wlamir Motta Campos.

Paralelamente, há também a ideia de construir uma pista de treinamento de atletismo, espaço para avaliações e testes do Time Brasil, no Parque Olímpico dos Jogos do Rio-2016, ao lado do complexo Maria Lenk, na Barra da Tijuca.

Foi no Célio de Barros que, em 1981, o campeão olímpico Joaquim Carvalho Cruz bateu o recorde mundial juvenil dos 800m. O estádio, no entanto, não recebe uma competição de atletismo desde 2013. A pista foi desativada durante a reforma do Maracanã para Copa do Mundo de 2014.