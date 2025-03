Caxias x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Tentando manter a boa fase, o Fluminense encara o Caxias nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela segunda fase da Copa do Brasil.

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão pelo SporTV e pelo Premiere.

Mano Menezes vai escalar o que tem de melhor à disposição. O adversário na próxima fase só será definido por sorteio, em março, já com os times que foram poupados das fases iniciais, como os representantes do Brasil na Libertadores.

O time gaúcho terá a base que eliminou o Dourados e sonha com uma vaga na terceira fase, o que garantiria o orçamento para o restante da temporada.

Caso a partida desta quarta-feira termine empatada, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis.

FICHA TÉCNICA



CAXIAS-RS X FLUMINENSE



Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)



Data: 5 de março de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

CAXIAS: Victor Golas, Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vinícius Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Richard, Welder e Clayson



Técnico: Luizinho Vieira

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli e Jhon Arias; Kevin Serna, Germán Cano e Agustín Canobbio



Técnico: Mano Menezes