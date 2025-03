Caixinha aposta em um Santos compacto e na boa fase defensiva para superar o Corinthians

Neymar, Soteldo, Guilherme, Tiquinho Soares... Dono de um setor ofensivo poderoso, o Santos tem deixado as defesas adversárias desnorteadas e vem balançando cada vez mais as redes neste Campeonato Paulista. Bem menos badalado, o setor de trás da equipe da Baixada também tem feito a sua parte e dado tranquilidade para os destaques resolverem na frente. E é em um sistema defensivo consistente que o técnico Pedro Caixinha aposta para bater o Corinthians, na semifinal, e avançar à decisão do Estadual.

Depois de ser vazada em suas sete primeiras apresentações na competição, a equipe alvinegra conseguiu resolver o problema defensivo e completou três partidas sem sofrer gols na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. Nos últimos quatro jogos, a meta dos goleiros Gabriel Brazão e João Paulo foi balançada uma única vez, uma média de apenas 0,25 gol sofrido por partida, um índice melhor que o dos outros três semifinalistas.

Nos últimos quatro compromissos pelo Paulista, São Paulo e Palmeiras sofreram três gols cada um - 0,75 em média -, enquanto o Corinthians, adversário do próximo domingo, às 18h30, na Neo Química Arena, levou cinco tentos no período (média de 1,25), em jogos do Estadual - desconsiderando a fase eliminatória da Copa Libertadores.

"Foi muito importante essa sequência, não sofrer gols, o rival não ter muitas situações claras de gol. Agora, é pensar naquilo que será a semifinal", comentou o treinador português após o triunfo nas quartas de final. "Foi um dos melhores jogos do Gil, que esteve até melhor do que o Zé Ivaldo. Gil tem vindo a crescer dentro do que é uma linha orientadora do nosso jogar na sua posição e na equipe", elogiou Caixinha, satisfeito com seu miolo de zaga.

De acordo com o técnico, a equipe assimilou como deve atuar sem a posse de bola, de forma compacta e com alguns sacrifícios em todos os setores. "Jogamos com praticamente duas linhas de quatro, com o Soteldo e o Guilherme voltando e defendendo como meias, e essa compactação é muito importante", explicou.

"É importante saber jogar jogos de mata-mata. São equipes totalmente diferentes quer na forma, quer no momento que vive. E isso também tem sua importância", comentou o otimista Caixinha, consciente que o bom momento defensivo e ofensivo do Santos pode ser o diferencial para chegar à segunda final consecutiva do Paulista.

De olho no confronto com o Corinthians, no domingo, o Santos volta a treinar nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé. A maior expectativa está na presença de Neymar na atividade, já que o atacante deixou a partida com o Bragantino com um desconforto na coxa.

Santos

4J 11GP 1GC

Santos 2 x 0 Bragantino

2025-02-2318:30(F)Inter de LimeiraInter de Limeira0-3BrasilPaulista 2025A

2025-02-1919:15(C)NoroesteNoroeste3-0BrasilPaulista 2025A

2025-02-1620:30(C)EC Água SantaEC Água Santa3-1

Corinthians

4J 8GP 5GC

Palmeiras

4J 9GP 3GC

2025-03-0120:30(F)São BernardoSão Bernardo0-3BrasilPaulista 2025QF

2025-02-2318:30(F)MirassolMirassol2-3BrasilPaulista 2025A

2025-02-2019:30(C)Botafogo-SPBotafogo-SP3-1BrasilPaulista 2025A

2025-02-1618:30(C)São PauloSão Paulo0-0BrasilPaulista 2025

São Paulo

4J 5GP 3GC

1 x 0 Novorizontino

2025-02-2318:30(F)São BernardoSão Bernardo1-3BrasilPaulista 2025A

D

2025-02-1919:30(C)Ponte PretaPonte Preta1-2BrasilPaulista 2025A

E

2025-02-1618:30(F)PalmeirasPalmeiras0-0BrasilPaulista 2025