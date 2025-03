Caio Borralho define ex-campeão como alvo e faz desafio: "Vamos lutar no UFC 317"

Ainda sem nova luta no UFC agendada, Caio Borralho parece ter definido Robert Whittaker como seu principal alvo. Depois de citar o ex-campeão peso-médio (84 kg) como um potencial adversário para seu próximo compromisso no octógono mais famoso do mundo, o brasileiro foi mais direto no seu desafio desta vez.

Através do seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Caio Borralho desafiou Robert Whittaker para uma luta no UFC. O atleta da equipe 'Fighting Nerds' ainda foi além e já deixou inclusive uma sugestão de data para o possível confronto contra o veterano lutador australiano.

"Hey, Robert Whittaker, pare de desafiar caras à sua frente no ranking depois de perder uma luta, irmão! Vamos lutar no UFC 317, 29 de junho, na Semana Internacional da Luta! O que você acha? O que todos os fãs acham?", sugeriu Caio.

Momentos distintos

Os dois tops do peso-médio vivem momentos distintos na carreira. Enquanto Caio vem em plena ascensão desde que estreou na companhia, em 2022, 'Bobby Knuckles' - como o australiano é conhecido - se encontra em uma situação complicada, tendo perdido combates importantes contra três dos principais nomes da divisão nos últimos tempos: Israel Adesanya, Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev.

Isso deixa o ex-campeão sem muitas opções para o futuro, apesar de permanecer bem colocado no ranking - onde fecha o top 5 - já que dificilmente conseguiria uma nova oportunidade de lutar pelo título em breve. Por sua vez, Borralho trilha um caminho promissor até o momento rumo ao topo da categoria, com sete vitórias consecutivas. Por isso, um triunfo sobre Whittaker pode garantir, até mesmo, um 'title shot' para o atleta maranhense.

Hey @robwhittakermma stop calling guys ahead of you in the rankings after u lose a fight bro!

Let's fight UFC 317 June 29 on International Fight Week!

What do you think?

What do you all fans think?

- Caio Borralho (@BorralhoCaio) March 3, 2025