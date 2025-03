Botafogo intensifica conversas para renovação de contrato de Gregore

O Botafogo avançou nas conversas para a renovação contratual do volante Gregore. Atualmente, o jogador tem vínculo válido até dezembro de 2026. O Glorioso busca estender o contrato do atleta até 2029. A informação inicial é do ge.

Com conversas abertas desde o início do ano, o Botafogo e os representantes de Gregore buscam um acordo que valorize o salário do volante, mas que também aumente a multa rescisória do atleta, atualmente em torno de US$ 4 milhões (cerca de R$ 23,3 milhões). As discussões voltaram a esquentar após o fechamento da janela de transferências. A diretoria do Glorioso está otimista para a extensão do acordo.

Peça importante nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores 2024, Gregore foi alvo de outras equipes nessa janela de transferências. Durante janeiro, o Glorioso recusou duas ofertas: do Atlético-MG e do Al-Rayyan, equipe do técnico Artur Jorge, ex-Botafogo.

Internamente, Gregore é tido como peça indispensável para o elenco. O volante se sente feliz no Botafogo e espera manter a titularidade nessa temporada, sob o comando de Renato Paiva.

Gregore chegou ao Botafogo por US$ 2,5 milhões (R$ 13,5 milhões na época), após passagem pelo Inter Miami, dos Estados Unidos. No clube desde fevereiro de 2024, o atleta entrou em campo 62 vezes, marcou três gols e distribuiu duas assistências.