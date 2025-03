Beraldo projeta duelo de líderes no mata-mata da Champions League

Às vésperas das oitavas de final da Champions League, o Paris Saint-Germain vive seu melhor momento na temporada. Comandado pelo espanhol Luis Enrique, a equipe de capital francesa venceu mais uma partida pelo Campeonato Francês neste sábado, diante do Lille e, após 24 rodadas, segue invicta na liderança, agora com 62 pontos.

Titular na última partida dos parisienses, Beraldo falou sobre a fase do PSG, invicto há 22 jogos, com 18 vitórias e quatro empates neste período, entre o Campeonato Francês, a Copa da França, a Supercopa da França e a Champions League. Somente em 2025, em 16 jogos, os parisienses já somam 54 gols marcados e apenas 14 sofridos.

"Contra o Lille, a equipe fez mais uma grande apresentação. Estamos muito bem, não só pelos ótimos resultados e pelos placares elásticos, mas também pelo que vemos da organização do time, com todos contribuindo muito ofensiva e defensivamente. Isso nos dá ainda mais confiança para encarar o Liverpool, porque sabemos que contra eles não se pode errar", analisou Beraldo.

A primeira partida das oitavas de final da Champions League, contra o Liverpool, acontece nesta quarta-feira, no Parc des Princes, em Paris. O time inglês teve a melhor campanha da primeira fase da competição e lidera a Premier League com 13 pontos de vantagem sobre o Arsenal, tendo como principal trunfo a grande temporada do atacante Mohamed Salah, autor de 30 gols e 22 assistências em 39 jogos em 2024/25.

"O Salah é um craque, um jogador capaz de decidir qualquer partida, ainda mais no momento que vive hoje. Ele dispensa comentários, mas seria um erro resumir o Liverpool somente a ele. Eles têm um grande time, com jogadores de elite mundial trabalhando bem coletivamente. Mas temos as nossas armas, somos o PSG e estamos prontos para dois grandes duelos contra eles", projetou Beraldo.

Beraldo é cria da base do São Paulo. O zagueiro se destacou pelo Tricolor em 2023, quando foi titular da equipe e conquistou a Copa do Brasil. Em 2024, foi vendido ao Paris Saint-Germain.