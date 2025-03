Barcelona-EQU x Corinthians: informações e prováveis escalações do duelo pela 3ª fase da Libertadores

O Corinthians enfrenta o Barcelona de Guayaquil-EQU nesta quarta-feira, no Equador, pela partida de ida da terceira fase da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Na fase anterior do torneio, a equipe do Parque São Jorge eliminou a Universidad Central-VEN. O time sofreu, mas derrotou os venezuelanos por 4 a 3 no placar agregado. Já o Barcelona despachou o El Nacional, também do Equador, por 2 a 1.

O Timão chega embalado pela classificação à semifinal do Campeonato Paulista. No último domingo, a equipe bateu o Mirassol, na Neo Química Arena, por 2 a 0. O adversário na próxima fase será o Santos, liderado por Neymar.

O técnico Ramón Díaz deve mandar a campo o que tem de melhor à disposição. As únicas baixas são os lesionados Igor Coronado e Raniele.

Do outro lado, o Barcelona de Guayaquil chega recheado de desfalques. O time equatoriano não terá Christian Solano, Byron Castillo, Jesús Trindade, Aníbal Chalá, Joao Rojas e Felipe Caicedo, todos entregues ao departamento médico.

A equipe, comandada por Segundo Alejandro Castillo, vem de três vitórias consecutivas no Campeonato Equatoriano. No último sábado, mesmo preservando titulares, o time goleou o Libertad, por 4 a 1. O Barcelona lidera a liga nacional com nove pontos conquistados em três rodadas, ou seja, 100% de aproveitamento.

O jogo de volta entre Corinthians e Barcelona está agendado para a próxima quarta-feira, dia 12 de março, no mesmo horário, em Itaquera. O vencedor do confronto garante vaga na fase de grupos da Libertadores. Já o eliminado irá disputar a Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA



BARCELONA-EQU X CORINTHIANS

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (EQU)



Data: 5 de março de 2025, quarta-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Dario Herrera (ARG)



Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)



VAR: Silvio Trucco (ARG)

BARCELONA: Contreras; Vargas, Rangel, Vallecilla e Carabalí; Arroyo e Leonai; Janner Corozo, Valiente e Cortez; Octavio Rivero.



Técnico: Segundo Castillo

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz