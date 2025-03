Atlético-GO vence o Inhumas e avança à semifinal do Campeonato Goiano

O Atlético-GO venceu o Inhumas por 2 a 0 nesta terça-feira, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Goiano, no Estádio Antônio Accioly. Caio Dantas e Federico Martinez foram os autores dos gols da partida.

Com o resultado, o Dragão se classificou à semifinal da competição, já que empatou por 1 a 1 na partida de ida. A equipe enfrentará Vila Nova ou Jataiense, que fazem a volta nesta quinta. Por sua vez, o Inhumas dá adeus ao Estadual deste ano.

O jogo

O gol dos mandantes saiu aos oito minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Marcinho pela direita, Caio Dantas subiu no meio dos defensores e testou para o fundo das redes.

Ainda na etapa inicial, aos 34, William Pottker foi derrubado na pequena área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Marcelinho mandou para fora e desperdiçou a chance de aumentar o placar.

Já aos 26 minutos do segundo tempo, Pedro Henrique perdeu a bola no campo de defesa e fez falta em Valdo Bacabal, que sairia na cara do gol. Após consulta no VAR, o árbitro expulsou o zagueiro e o Atlético-GO ficou com um a menos.

Nos acréscimos, aos 51, Araos saiu em disparada no campo de ataque, entrou na área e rolou para Federico Martinez, que somente empurrou para o gol.