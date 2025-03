Artilheiro do Sport, Pablo celebra classificação às semifinais do Estadual e projeta semana decisiva

No último domingo, o Sport venceu o Decisão, por 3 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, na Ilha do Retiro. Autor do primeiro gol do jogo, Pablo comemorou a classificação às semifinais.

"Fico feliz por conseguirmos a classificação para as semifinais do Pernambucano, mas sabemos que a nossa equipe pode e deve entregar mais para o torcedor. Estamos nesse rumo. Com gols meus ou de qualquer companheiro, o importante é colocar o Sport no topo", disse Pablo.

Reforço do Sport para a temporada, Pablo é o artilheiro do clube no ano, ao lado do ponta Lenny Lobato. Menos de um mês após a sua estreia e em apenas sete jogos disputados, o atacante balançou as redes cinco vezes.

Entre jogos do Estadual, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, Pablo tem média de um gol a cada 53 minutos em campo.

Nesta semana, o Sport terá dois importantes confrontos pela frente. Nesta quarta-feira, pela quinta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, o Leão recebe o CRB, às 21h30 (de Brasília). No próximo sábado, às 16h30, o Rubro-Negro inicia o duelo das semifinais do Pernambucano no clássico contra o Santa Cruz. Ambos os jogos serão na Ilha do Retiro.

"Será uma semana decisiva para a nossa equipe. Precisamos mostrar para o torcedor a qualidade que esse elenco tem e nada melhor do que jogos como esses para poder trazer cada vez mais confiança do nosso torcedor, que nós sabemos que está machucado pela partida na Copa do Brasil", avaliou Pablo.

Na primeira fase do Pernambucano, na sexta rodada, ainda antes da estreia de Pablo, Sport e Santa Cruz se enfrentaram no Estádio do Arruda, com vitória dos donos da casa, por 1 a 0, em uma partida que ficou marcada por muitas brigas e episódios graves de violência fora do estádio, resultando em 12 detidos e 14 feridos.

"Contamos com o apoio do torcedor que, como eu digo desde que cheguei aqui, faz muita diferença no nosso estádio. Mas o que queremos também é que as torcidas respeitem o espetáculo. Principalmente a partida no Pernambucano, em que tivemos acontecimentos muito tristes e que não podem se repetir. Que sejam jogos com paz e que a rivalidade fique somente dentro de campo", projetou.