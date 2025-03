Arsenal goleia PSV na Holanda e encaminha vaga nas quartas da Champions

Nesta terça-feira, no Philips Stadium, na Holanda, o Arsenal goleou o PSV por 7 a 1, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Com gols de Timber, Nwaneri, Merino, Odegaard (2), Trossard e Calafiori, os Gunners encaminharam a vaga rumo à próxima fase. O único gol dos mandantes foi anotado por Noa Lang.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 12, quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, na Inglaterra. Quem avançar, enfrenta, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre Real Madrid e Atlético de Madrid.

O Arsenal volta aos gramados no próximo domingo (9), às 13h30, para encarar o Manchester United, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, no Old Trafford. O PSV, por sua vez, neste sábado, no Philips Stadium, recebe o Heerenveen, às 16h, pela rodada 25 do Holandês.

O Arsenal inaugurou o marcador aos 17 minutos do primeiro tempo. Dentro da grande área, pela esquerda, Rice cruzou para Timber, na segunda trave, que cabeceou para o fundo das redes. Pouco depois, aos 20, foi a vez de Lewis-Skelly mandar um cruzamento rasteiro para a área e o jovem Nwaneri completar com um foguete de canhota, sem chances para Benitez, goleiro do PSV.

Aos 30 minutos, ainda no primeiro tempo, o Arsenal aumentou a vantagem. Após confusão dentro da grande área, a defesa do PSV não conseguiu afastar o perigo e Merino ficou com a sobra. O jogador dos Gunners, em frente ao gol, bateu rasteiro, no canto direito de Benitez.

Aos 42, após pênalti cometido por Partey, o PSV diminuiu a diferença. Noa Lang assumiu a cobrança da penalidade e não desperdiçou, vencendo o goleiro Raya.

No primeiro minuto da segunda etapa, os Gunners marcaram pela quarta fez. Após cruzamento Nwaneri para a área, o goleiro Benitez espalmou para frente e a bola caiu nos pés de Odegaard. O norueguês, livre de marcação, não perdeu a oportunidade e marcou o gol de perna esquerda.

Um minuto depois, aos 2, Trossard tocou a bola para Calafiori, que devolveu, dentro da pequena área. Assim, Trossard deu um toque na saída de Benítez para deixar o quinto do Arsenal.

Aos 27 minutos, Odegaard recebeu de Merino e avançou, com muito espaço. O jogador foi à entrada da área, mandou um chute forte e Benitez aceitou. O goleiro chegou a tocar na bola, mas não conseguiu a desviar da meta.

Para fechar a conta, aos 39 minutos, Odegaard passou em profundidade para Calafiori, que invadiu a grande área. De perna direita, o italiano bateu cruzado e a bola beijou a trave antes de estufar as redes do time holandês.