Ankalaev cita religião ao recusar desafio de Alex Poatan: "Apostar é proibido no Islã"

Não demorou muito para que Magomed Ankalaev respondesse a proposta feita por Alex Poatan. Desafiado pelo brasileiro a provar que sua confiança está realmente alta e, assim, apostar 200 mil dólares (cerca de R$ 1,1 milhão) na sua vitória no 'main event' do UFC 313, no sábado (8), o russo utilizou suas redes sociais para prontamente recusar a oferta, mas não sem se explicar.

Através do seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui e aqui), Ankalaev citou sua religião para justificar o motivo pelo qual não poderia aceitar o desafio de Poatan. Isso porque, como muçulmano, o russo está proibido de apostar. Apesar disso, o desafiante abriu as portas para ajudar crianças carentes - como havia sido proposto pelo brasileiro, que tinha a intenção de usar o dinheiro apostado para fazer doações -, porém somente após a disputa entre eles no sábado.

"Como muçulmano, você sabe que apostar é proibido no Islã, e também como um muçulmano, todos os anos, eu tenho que dar 2,5% da minha riqueza para caridade, esse é o um dos cinco pilares do Islã. Muitas crianças ao redor do mundo estão necessitadas e nós podemos fazer coisas depois da luta, mas não temos que divulgá-las. Seu empresário e o meu empresário têm um bom relacionamento e nós podemos deixá-los cuidar disso. Vejo você em breve", respondeu Ankalaev.

Alex Poatan vs Magomed Ankalaev

Atual campeão meio-pesado do UFC, Alex Poatan vai para sua quarta defesa de título na categoria. Nas três anteriores, o brasileiro, que também já foi detentor do cinturão dos pesos-médios (84 kg) da organização, venceu todos seus rivais - Jiri Prochazka, Jamahal Hill e Khalil Rountree Jr - por nocaute ou nocaute técnico.

Por sua vez, Magomed Ankalaev chega para a sua segunda disputa pelo cinturão até 93 kg do Ultimate embalado por uma sequência invicta de 13 lutas. Na sua primeira oportunidade de lutar pelo título dos meio-pesados, em dezembro de 2022, o russo empatou com o polonês Jan Blachowicz e nenhum dos dois conquistou a cinta da categoria, que estava vaga naquela ocasião.

As a Muslim you know betting is forbidden in Islam, and also as a Muslim every year I have to give 2.5% of my wealth to charity this is one of the five pillars of Islam.

Many kids around the world are in need and we can do things after the fight but we don't have to publicize it https://t.co/5RXfHehW3n

- Magomed Ankalaev (@AnkalaevM) March 3, 2025

Your manager and my manager have a good relationship and we can let them handle that, see you soon.

Ramadan Mubarak https://t.co/5RXfHehW3n

- Magomed Ankalaev (@AnkalaevM) March 3, 2025