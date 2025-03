Aníbal Moreno ganha forte concorrente no meio-campo e perde espaço entre os titulares do Palmeiras

O Palmeiras mudou a sua postura no mercado da bola e investiu pesado na contratação de reforços na primeira janela de transferências do ano. Apesar do foco no setor ofensivo, a diretoria também reforçou a defesa e o meio-campo, o que culminou em maior competitividade dentro do elenco.

Aníbal Moreno, por exemplo, é um dos jogadores do Alviverde que ganhou concorrência para a posição. O Palmeiras contratou o volante Emiliano Martínez, que estava no Midtjylland, da Dinamarca. Com isso, o argentino perdeu espaço entre os titulares.

Moreno chegou ao Palmeiras no início de 2024 e se adaptou rapidamente ao clube. O jogador se sobressaiu entre as contratações do clube no ano passado e demonstrou regularidade ao longo do ano. Entretanto, na reta final da temporada, oscilou um pouco mais.

Ainda assim, Aníbal começou a atual temporada como volante titular do Palmeiras ao lado de Richard Ríos. Ele iniciou os duelos contra Noroeste, Novorizontino, Guarani e água Santa. O volante, porém, ainda não conseguiu repetir as boas atuações da temporada passada.

Já no dia 24 de janeiro, Emiliano Martínez foi anunciado como novo reforço do Alviverde. O uruguaio firmou vínculo até dezembro de 2029 e começou a treinar na Academia de Futebol junto de seus companheiros. Esteve à disposição contra Água Santa e Corinthians, porém não saiu do banco de reservas.

Foi depois do empate em 1 a 1 contra o Água Santa que o técnico Abel Ferreira decidiu modificar o time titular do Palmeiras e, assim, Aníbal Moreno perdeu espaço no 11 inicial. O treinador optou por apostar no recém-chegado Martínez, que já iniciou a partida contra a Inter de Limeira.

Desde o jogo contra o Água Santa, então, Moreno não foi mais titular do Palmeiras. Martínez assumiu a vaga ao lado de Ríos e não saiu mais. Já são cinco partidas consecutivas para o volante uruguaio entre os 11 iniciais do Verdão. No embate do último sábado, contra o São Bernardo, ele teve boa atuação.

Apesar de ter perdido o lugar na equipe titular palmeirense, Aníbal ainda tem recebido minutos, mesmo que saindo do banco de reservas. Nos últimos cinco jogos, ele ganhou, em média, 25 minutos em campo. Não comprometeu, mas também não foi grande destaque.

Ainda assim, Moreno soma mais minutos em campo do que Emiliano Martínez, pelo menos por enquanto. O argentino disputou nove embates e acumula 417 minutos, enquanto o uruguaio entrou em campo em cinco oportunidades e tem 368 minutos.

Fato que é, embora Aníbal tenha perdido espaço, o técnico Abel Ferreira ganhou em opções para o meio-campo, especialmente após a saída de Zé Rafael. Agora, cabe ao português decidir quem será o volante titular do Palmeiras na sequência da temporada.

Com Moreno e Martínez, o Palmeiras terá pela frente, agora, a semifinal do Campeonato Paulista, em que enfrentará o rival São Paulo. Data e horário do confronto ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF), mas o mando é do Alviverde por conta da melhor posição na classificação geral.