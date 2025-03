Alisson cumpre nova função em classificação do São Paulo e ganha pontos com Zubeldía

O meio-campista Alisson ficou encarregado de outra função nesta segunda-feira, no duelo entre São Paulo e Novorizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no Morumbis. Na ausência de Pablo Maia, lesionado, o jogador foi recuado para a posição de primeiro volante.

O jogador atuou ao lado de Marcos Antônio, que se posicionou mais à frente. Ele, portanto, foi responsável por mais tarefas defensivas do que o habitual. Mas se saiu muito bem.

A avaliação positiva é do próprio técnico da equipe tricolor, Luis Zubeldía. O treinador argentino elogiou a atuação do meio-campista após a vitória e a classificação do São Paulo à semifinal do Paulistão.

"Tanto Alisson como Marcos têm uma característica ofensivas. Alisson está trabalhando muito na recuperação, na sua forma tática. São jogadores mais ofensivos do que defensivos, então temos que compensar de alguma maneira. O que o Alisson fez hoje foi muito bom. Teve que pensar mais na tarefa defensiva e isso é um ótimo ponto para ele", analisou.

A tendência é que Alisson seja mantido na função, pelo menos enquanto o experiente Luiz Gustavo estiver contundido. O jogador está em fase de transição após sofrer uma fratura no dedo do pé esquerdo.

O adversário do São Paulo na semifinal do Estadual será o Palmeiras. A data, horário e o local do Choque-Rei ainda não foram definidos, mas o mando será do Alviverde. Os detalhes serão divulgados após a realização do Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Do outro lado da chave, Corinthians e Santos se enfrentam por uma vaga na decisão estadual. Segundo a tabela básica do Paulistão, as semifinais estão previstas para o próximo final de semana.