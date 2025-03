Alianza Lima vence o Deportes Iquique e larga na frente na terceira fase da Copa Libertadores

O Alianza Lima (PER) venceu o Deportes Iquique (CHI) por 2 a 1 nesta terça-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores, no Estádio Tierra de Campeones. Barcos e Castillo balançaram as redes para os visitantes, enquanto Zambrano (contra) marcou para os mandantes.

Com o resultado, a equipe peruana poderá empatar o duelo de volta para conquistar a vaga à fase de grupos. Do outro lado, o Deportes Iquique terá que triunfar por dois gols de diferença. Em caso de vitória por somente um, a vaga será decidida nos pênaltis. O novo confronto entre as duas equipes acontece na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva.

O Alianza Lima volta a campo nesta sexta-feira, contra o Ayacucho, pela quinta rodada do Campeonato Peruano, no Estádio Alejandro Villanueva, às 22h. Por sua vez, o Deportes Iquique enfrenta o Palestino, no Estádio Tierra de Campeones, às 20h30, em duelo válido pela quarta rodada do Chileno.

O jogo

Os visitantes abriram o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Quevedo recebeu belo passe na área, driblou o goleiro e rolou para Barcos, que somente empurrou para o fundo das redes.

Logo em seguida, aos 34, Cantero acionou Castillo na entrada da área. O camisa 8 dominou e bateu colocado no ângulo, aumentando o marcador.

Já aos 21 minutos da etapa complementar, Soto recebeu pela direita e cruzou rasteiro em direção à área. O zagueiro Zambrano tentou desviar, mas acabou mandando contra a própria meta.