Agustín Rossi não sofreu gols disputando Campeonato Carioca pelo Flamengo

Em duas edições do Campeonato Carioca com o Flamengo e 17 jogos disputados, incluindo oito clássicos, o goleiro argentino Agustín Rossi ainda não sofreu nenhum gol na competição.

Nesse período, segundo dados do Sofascore, foram 26 defesas realizadas, 100% de bolas defendidas, 92% de acerto no passe. Em 2024, foram 12 jogos como titular e nenhum gol sofrido na campanha do título do Rubro-negro.

Nesta edição do Carioca, Agustín Rossi já disputou cinco partidas e ainda não foi vazado. Os cinco gols sofridos pela equipe foram com Dyogo Alves na meta.

? Agustín Rossi ainda não sofreu gols disputando o @Cariocao pelo @Flamengo! ?? ? 17 jogos (8 clássicos)

? 0 gols sofridos (!)

? 26 defesas

? 100% bolas defendidas (!)

? 17 jogos sem sofrer gols (100%!)

? 92% acerto no passe (!)

? Nota Sofascore 7.10 pic.twitter.com/bJbqoVzY0d ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 3, 2025

Contratado junto ao Boca Juniors, o goleiro de 29 anos está no Flamengo desde julho de 2023. Ao todo, já foram 83 jogos, saindo sem ser vazado em 41 oportunidades. Ajudou na conquista do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil no ano passado, além da Supercopa do Brasil no começo de 2025.

No último sábado, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique, no Estádio Nilton Santos, e largou em vantagem na disputa por uma vaga na decisão do Carioca. Agora, o Rubro-negro joga pelo empate na partida de volta para avançar. Enquanto o Cruzmaltino precisa vencer por dois de diferença.

O segundo jogo entre Flamengo e Vasco acontece neste sábado, às 17h45 (de Brasília), no Maracanã.