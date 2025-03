Zubeldía busca fugir de roteiro que derrubou Ceni e Carpini no São Paulo

O técnico Zubeldía conta com o respaldo público da diretoria, mas está diante de uma situação que impulsionou a queda de dois antecessores no São Paulo. A classificação no Paulista surge como a alternativa para não ter o mesmo destino.

O que aconteceu

Rogério Ceni e Thiago Carpini foram demitidos pouco depois de eliminações precoces no Estadual. Eles são os dois últimos treinadores que acabaram desligados do cargo no Tricolor. Dorival Júnior comandou o clube entre eles, mas saiu por decisão própria para assumir a seleção brasileira.

Ambos vinham sendo pressionados e só resistiram por mais quatro jogos após a queda nas quartas de final. Os dois foram derrotados nos pênaltis. Ceni foi vítima do Água Santa, enquanto Carpini perdeu para o Novorizontino.

Zubeldía brinca com bola no gramado do Mané Garrincha antes do início do duelo entre São Paulo e Velo Clube Imagem: Mateus Bonomi/AGIF

Zubeldía chega para o jogo contra o Novorizontino enfrentando desconfiança de parte da torcida, apesar do apoio público dos dirigentes. O São Paulo ficou cinco jogos sem vencer antes de confirmar a classificação em primeiro do grupo. Cartolas bancaram o treinador, mas sondaram Fernando Diniz.

O técnico argentino ganhou fôlego ao bater o São Bernardo fora de casa, mas há chance de ele voltar a ficar ameaçado dependendo do resultado nas quartas. Se for eliminado, o time ficará mais de 25 dias sem jogos, e a direção pode optar por uma troca no comando antes mesmo de ele ter mais quatro "chances".

A bola rola no Morumbi a partir das 20h (de Brasília) desta segunda. O São Paulo busca voltar à semifinal após dois anos fora. E Zubeldía também.

O Tricolor poderá enfrentar Corinthians ou Palmeiras, com o resultado do jogo definindo os confrontos da semi. Se vencer, encara o Alviverde, mas a classificação nos pênaltis faz com que o adversário seja o alvinegro. Já se perder, fará com que o Paulistão fique sem os quatro grandes na semifinal por mais um ano — a última vez foi em 2019.