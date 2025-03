Zubeldia evita falar sobre gramado sintético do Palmeiras: 'É perder tempo'

Zubeldía seguiu o posicionamento do elenco do São Paulo e evitou falar sobre o gramado sintético do Allianz Parque, antes do duelo contra o Palmeiras que vale vaga na final do Paulistão.

O que ele disse

Prefiro não falar desse tema [gramado sintético]. Cada um de nós já deu seu ponto de vista. É perder o tempo. O que quero dizer hoje é que ganhamos de um rival muito duro, que teria complicado o jogo para qualquer equipe, e hoje não foi exceção. Precisamos valorizar o triunfo que foi duríssimo, com trabalho sério e consistente. Felicito os torcedores que não só assistiram, mas também jogaram o jogo com o time, empurraram o time quando tinham que empurrar, nos ajudaram a meter pressão para buscar o gol e isso sempre é bom para todos nós. Fizemos o que tínhamos que fazer. Sabemos que vamos enfrentar uma boa equipe. Com muita humildade vamos buscar o triunfo e precisamos fazer um grande trabalho. Quando e onde jogamos eu não sei, mas precisamos mais em nós por que isso é uma questão de contexto. Luis Zubeldía, em coletiva de imprensa, após vitória contra o Novorizontino.

"É um clássico e está bom jogá-lo nas semifinais. Acredito que as quatro equipes fizeram o que tinham que fazer, que é estar nessa instância. É um lindo jogo, onde tem condimentos que você está falando, mas há tempo e iremos falando na semana sobre questões de clássico. Agora acredito que o do gramado não tem o que falar mais, temos que pensar em como nós vamos trabalhar o jogo para passar dessa semifinal", acrescentou.

Veja outras falas de Zubeldía

Classificação contra o Novorizontino: "Ganhamos de um rival muito duro. Temos de valorizar o triunfo, porque foi duríssimo, eles vêm fazendo um trabalho muito sério, muito consistente. Felicito não só os jogadores, mas também os torcedores, que jogaram o jogo conosco, empurraram quando tinham de empurrar, quando tinham a sensação que podíamos fazer o gol. Isso é sempre bom pra todos nós. Depois, fizemos o que tínhamos de fazer. Assim como disse que tínhamos de classificar em primeiro, hoje tínhamos de passar. Queríamos estar nas instâncias finais, agora temos de dar um passo a mais, buscar o triunfo e para ter a vitória temos de fazer um grande trabalho. Quando e onde jogamos, mas temos de pensar mais na gente".

Esquema com três zagueiros: "Os três pilares que mencionei há um tempo atrás volto a repetir. Preparação, buscar questões táticas, que sabíamos que em algum momento poderíamos usar isso (3-5-2). Depois do jogo contra o Juventude, eu falei um pouco sobre isso, porque nessa partida terminamos com 3-5-2. E o quarteto de ataque é uma variante de alguma outra situação. Agora que o Ferreira também está recuperado, está bem, é um jogador que pode nos dar amplitude, desequilíbrio. São variantes que vamos necessitar durante a temporada. Os três pilates são: preparação, buscar alternativas e competir para ganhar. Se tem as três no mesmo contexto, às vezes acertamos, outras temos de ajustar... Mas não podemos abrir mão dos três pilares que confiamos há bastante tempo".

Situações de Wendell e Enzo Díaz: "Quando recebemos novos jogadores, que não são muitos, eu recebo com uma preparação muito diferente. Fazia muito tempo que o Wendell estava sem jogar. Necessita de um período de adaptação. Aqui tem um clima muito quente nos treinamentos às 9h30, às 10 da manhã. Isso obriga que tenha um período de adaptação. Futebolístico, à cidade, ao clima, de maneira geral. Tanto Enzo quanto ele são dois bons laterais, por isso estão aqui. Assim como no caso deles, no caso de outros jogadores temos de pensar numa preparação individual e depois pensar na preparação da equipe. Daqui a pouco vamos jogar a cada três dias. Não precisaremos só de variações táticas, mas bom desempenho na hora de trocar jogadores".

Chances perdidas na partida: "Tivemos três ou quatro situações que por pouco não conectamos. O que aconteceu no gol eram dois atacantes atacando frontalmente. Gera isso. Sai um bom passe de trás, quando tem dois atacantes centralizados... Primeiro tempo nós falamos que se ajustássemos esse passe pegaríamos eles abertos. Outra coisa que falamos é que se eles seguissem encaixando [a saída de bola] não poderíamos desordenar. São equipes que aproveitam o contra-ataque. Teríamos de ter organizados lá atrás para desequilibrar na frente. No banco tinha Luciano, Ferreira, Igor, Wendell, Erick... São jogadores que já podemos pensar para desarmar uma estrutura defensiva. Se não saísse o gol, poderíamos buscar esse desequilíbrio. O que acontece é que as partidas são duras. Esse mesmo jogo do ano passado também foi muito duro. Com um pouco mais de situações, mas não garantiu que chegasse à semi".

Gol de contra-ataque: "Me encanta [gol de contra-ataque]. Para mim, a melhor notícia é que fizemos um gol de contra-ataque, porque todos os times se fecham bem. O time com o Lucas centralizado, ao menos nesse momento, me permite ter um bom contra-ataque. Depois, a outra maneira é um gol de bola parada... Contra o São Bernardo, demos 22 passes para fazer um gol. Acho que um time para terminar de ser uma equipe importante precisa manejar bem o contra-ataque, não só dar muitos toques para fazer o gol. É uma boa notícia. Estamos fazendo gols de bola parada, gols de muito boas jogadas, e agora fizemos um gol de contra-ataque. Então, isso é uma boa notícia. Depois, tínhamos de defender melhor, mas nos últimos jogos fomos bem".

Opções no meio-campo: "Tanto o Alisson como o Marcos [Antonio], o Oscar, com certeza o Alisson está mudando sua característica, trabalhando muito na recuperação. São jogadores mais ofensivos do que defensivos. Em algum lugar do campo temos de compensar. Se não, teremos cinco jogadores que pensam ofensivamente. E teremos que compensar com alguma estrutura para trás. O que o Alisson fez hoje foi muito bem, porque teve que pensar mais de maneira defensiva do que o normal. E isso conta a favor dele".