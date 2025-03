Zubeldía celebra vaga na semi e valoriza evolução defensiva do São Paulo: "Fomos muito organizados"

O técnico Luis Zubeldía comemorou a classificação do São Paulo para a semifinal do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o Tricolor confirmou o favoritismo e venceu o Novorizontino no Morumbis, por 1 a 0, com gol marcado por Calleri.

O treinador argentino valorizou o triunfo sobre o que ele considera um adversário "muito duro". Apesar das poucas chances criadas pela equipe ao longo da partida, Zubeldía não se preocupa e festeja o fato de estar entre os quatro melhores do Paulistão.

"Ganhamos de um rival muito duro, que complicou várias outras equipes. Temos que valorizar a vitória, foi duríssima. Parabenizo os jogadores e os torcedores, que empurraram nossa equipe, jogaram com a gente e nos ajudaram a pressionar. Fizemos o que tínhamos que fazer. Tínhamos que classificar, queríamos estar nas fases finais. Viemos buscar uma vitória e, para isso, precisávamos fazer um grande trabalho", afirmou o comandante em entrevista coletiva.

"Em várias situações, quase conseguimos nos conectar para concluir a gol. Sabíamos que não podíamos nos desorganizar, são equipes que aproveitam os contra-ataques. Eu tinha jogadores no banco para desarmar uma estrutura defensiva, como Luciano, Ferreira, Erick. Os jogos são duros. Isso [poucos chutes a gol] não me preocupa", acrescentou.

O técnico também comemorou a evolução defensiva apresentada pelo São Paulo nos últimos jogos. Ele disse que priorizou trabalhar o setor desde a lesão de Pablo Maia e que o time precisava encontrar um equilíbrio na ausência do volante formado em Cotia.

"Fomos muito organizados. Estamos sem o Pablo Maia, então precisamos encontrar um certo equilíbrio. Essa parte fizemos muito bem. Defendemos de forma muito equilibrada. E não perdemos a paciência para buscar o gol. Temos muitas formas de chegar ao gol. Com a ausência de Pablo Maia, precisávamos encontrar uma solução para encontrar solidez defensiva", declarou.

"Creio que uma equipe, para ser importante, precisa saber contragolpear. Fizemos gols de jogadas muito boas, agora em um contra-ataque. Isso é uma boa notícia. Tínhamos que defender melhor, nos últimos jogo estivemos muito bem organizados defensivamente", completou.

O adversário do São Paulo na semifinal será o Palmeiras. Zubeldía projetou o clássico e evitou falar de temas polêmicos, como por exemplo a discussão em torno da grama sintética e o campo natural.

"Prefiro não falar desse tema [grama sintética]. Cada um deu seu ponto de vista. É um clássico, vamos jogar uma semifinal. Fizemos o que tínhamos que fazer, que era estar nessa fase. É um jogo lindo. Teremos tempo, vínhamos falando durante a semana sobre questões do clássico. Temos que pensar como vamos pensar nessa partida para passar à final", concluiu.

A data, horário e o local do Choque-Rei ainda não foram definidos, mas o mando será do Alviverde. Os detalhes serão divulgados após a realização do Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Do outro lado da chave, Corinthians e Santos se enfrentam por uma vaga na decisão estadual. Segundo a tabela básica do Paulistão, as semifinais estão previstas para o próximo final de semana.