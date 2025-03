Zagueiro Aké passa por cirurgia e vira desfalque no Manchester City

Com seguidos problemas em seu curto elenco nesta temporada europeia, Pep Guardiola sofreu mais uma baixa no Manchester City, nesta segunda-feira. O zagueiro Nathan Aké, que vinha com dores no pé esquerdo nos últimos meses, foi submetido a uma cirurgia no local e deve desfalcar a equipe inglesa por seguidas semanas.

"Esta tem sido uma temporada muito frustrante para mim, mas agora fiz uma cirurgia bem-sucedida em uma fratura no meu pé, o que estava me incomodando há meses. E estou olhando positivamente para o futuro! Vou descansar e me recuperar agora. Até breve, Citizens, agradeço pelo apoio!", disse o jogador holandês em suas redes sociais.

Aos 30 anos, Aké já conta com razoável histórico de lesões. Nas últimas duas temporadas, ele perdeu diversos jogos do City devido a diferentes problemas físicos. O clube não informou a previsão de retorno do jogador, mas a imprensa britânic especula que ele ficará fora dos gramados por "semanas".

A dor crônica que Aké vinha sentindo no pé esquerdo se intensificou na partida contra o Plymouth Argyle, no sábado, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Ele chegou a ser substituído no segundo tempo - o City venceu por 3 a 1, de virada, e avançou na única competição em que ainda tem chances de título nesta temporada.

A ausência de Aké deve abrir novas oportunidades para Vitor Reis, ex-Palmeiras, ser titular da equipe, como aconteceu no fim de semana. "Agora, novamente, temos um zagueiro central fora por um longo tempo. Vamos sentir falta de Nathan. Sou muito grato à direção por ter trazido Vitor e Khusanov para o clube. Não fosse assim, não teríamos nenhuma chance de nos classificar para a Liga dos Campeões na próxima temporada ou lutar pelo título da Copa da Inglaterra", declarou Guardiola, no sábado.

Antes de Aké, o treinador já havia perdido os zagueiros Stones e Rúben Dias por lesão em outros momentos da temporada. Somente Dias voltou ao time. O volante Rodri, ausência desde o início da temporada e dono do prêmio Bola de Ouro, é esperado para voltar ainda neste semestre.