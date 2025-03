Palmeiras: Vitor Roque chega a SP, veste camisa e não fala com torcedores

Reforço do Palmeiras, Vitor Roque chegou a São Paulo na manhã de hoje. O atacante, porém, usou uma saída privativa, entrou em uma van e não teve contato com os torcedores presentes no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). A informação é do influenciador de Palmeiras Alan Gouveia, o Falaporco.

Welcome to the jungle, Tigrinho Vitor Roque tá no Brasil e você confere em breve, com exclusividade na TV Palmeiras Sportingbet, tudo sobre a chegada do atacante pic.twitter.com/hHCH1kYV4P -- SE Palmeiras (@Palmeiras) March 3, 2025

O que aconteceu

O Palmeiras montou uma operação para receber o atacante de forma discreta. Funcionários da TV Palmeiras e seguranças aguardaram o jogador em uma saída alternativa. Uma van estava no local.

Vitor Roque entrou diretamente na van e deixou o aeroporto sem nenhum tipo de contato com os presentes. Alguns torcedores foram até o local na esperança de encontrar o novo reforço alviverde.

Encontramos alguns torcedores do Palmeiras esperando desde as 5h (de Brasília). Tinha uma criança com uma bola para o Vitor Roque assinar. E aí nos passaram que ia ter saída privativa. Chegando lá vimos os funcionários do Palmeiras, marketing e seguranças. Foi todo esse o nosso contato, pegamos algumas imagens. É triste, porque tinha pouca gente, não precisava de uma operação de guerra dessa. Tinha uma galera lá com criança querendo receber o jogador e não conseguiu. Alan Gouveia, o Falaporco, influenciador do Palmeiras

Tinha alguns torcedores esperando o Vitor Roque, mas o Palmeiras montou uma operação pra saída sem tumulto.



Jajá o atleta está a caminho do CT. pic.twitter.com/RIykKHkJ4S -- Alan Gouveia (@falaporco_) March 3, 2025

Foi esse caminho que o clube escolheu pra chegada do Vitor Roque: sair pela saída privativa sem contato com os poucos torcedores que estavam aqui.



Enfim, trabalho feito rapazeada! Não dá maneira que queríamos, mas da maneira que deu pra fazer. pic.twitter.com/XeApCWFJ6g -- Alan Gouveia (@falaporco_) March 3, 2025

Vitor Roque veste camisa do Palmeiras ainda no aeroporto Imagem: Reprodução/@palmeiras

O Palmeiras compartilhou as primeiras imagens da chegada do jogador, que já vestiu a camisa do novo clube. O Alviverde publicará um vídeo completo da chegada do centroavante em seu canal no YouTube.

O Palmeiras "monitorou" o voo de Vitor Roque rumo ao Brasil. O clube compartilhou um print nas redes sociais. O avião que transportava o jogador estava previsto para chegar às 8h34 (de Brasília)

O centroavante deve se apresentar juntamente com o restante do elenco nesta terça-feira. O Palmeiras deu dois dias de folga para os jogadores após a classificação, no último sábado, para as semifinais do Paulistão.

Vitor Roque está inscrito no Paulistão e pode fazer estreia pelo Alviverde no mata-mata do Estadual. O jogador estava trabalhando normalmente pelo Betis até a última semana.

O técnico Abel Ferreira, porém, adotou cautela: "Não é o nome que vai jogar, não é o valor que ele custa. É um jovem jogador, que o Palmeiras comprou para vender em três, quatro anos. É um jovem que precisa do Palmeiras e o Palmeiras precisa dele [Vitor Roque]", afirmou o português.

O Palmeiras fechou o acordo em 25,5 milhões de euros (R$ 155 milhões na cotação atual) pelo centroavante, mais 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) em bônus por 80% dos direitos econômicos. O jogador se tornou o mais caro da história do futebol brasileiro.