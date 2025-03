Vice-líder Flamengo vence União Corinthians e embala quinto triunfo seguido no NBB

Nesta segunda-feira, pelo NBB, o Flamengo visitou o União Corinthians no Ginásio Poliesportivo Arnão e venceu por 82 a 77.

Com o resultado positivo, o time carioca alcançou 45 pontos e 80% de aproveitamento, mas seguiu em segundo lugar. O União Corinthians, por sua vez, continuou em quinto, agora com 39 somados e 56% de aproveitamento.

O Flamengo retorna às quadras nesta quarta-feira, contra o Caxias, novamente pelo NBB. A partida acontece às 19h30 (de Brasília), no Ginásio do Sesi. Também pela competição nacional, o União Corinthians recebe o São Paulo no próximo sábado, às 19h, no Ginásio Poliesportivo Arnão.

O Flamengo não começou bem a partida e viu o adversário abrir sete pontos na metade do primeiro quarto. No entanto, se recuperou na reta final e virou o marcador para 21 a 20.

No segundo, o time carioca iniciou mais focado e abriu a boa distância de seis pontos do adversário. O União Corinthians conseguiu empatar e até chegou a ficar em vantagem, mas no fim o placar se igualou em 39 a 39.

Até parecia que o Flamengo encaminharia a vitória no terceiro quarto após fazer 64 a 46. O adversário, porém, tirou boa parte do prejuízo e foi para o último quarto com oito pontos atrás do marcador. Assim, seguiu pontuando e, na metade do jogo, chegou a ficar em vantagem por um ponto.

No entanto, os cariocas se recuperaram, viraram o marcador e sacramentaram a vitória por 82 a 77.

Minas vence Unifacisa fora de casa

O Minas garantiu a permanência na ponta da tabela ao vencer o Unifacisa, na Arena Unifacisa, pelo placar de 79 a 77.

O time emendou a terceira vitória seguida e alcançou 46 pontos, com 84% de aproveitamento. Já os mandantes seguiram em décimo, com 40 conquistados e 48,1% de aproveitamento.

Veja os resultados dos outros jogos desta segunda-feira pelo NBB:

Botafogo 71 x 68 São José

Franca 91 x 82 Pinheiros