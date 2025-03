Veja quem o São Paulo pode pegar na semifinal do Paulistão

O São Paulo enfrente o Novorizontino nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e já sabe quem pode ser seu eventual adversário nas semifinais.

O Santos venceu o Red Bull Bragantino no tempo normal neste domingo, ultrapassou o São Paulo na classificação geral e chegou a 21 pontos, dois a mais que o Tricolor. Assim, a equipe ocupa, no momento, a quarta posição geral.

Caso avance com vitória no tempo normal, a equipe de Luis Zubeldía voltará a assumir a terceira posição geral e enfrentará o Palmeiras na semifinal. Isso porque chegará a 22 pontos, quatro a menos que o Alviverde, que tem a segunda melhor campanha. Neste cenário, Corinthians (1º) e Santos (4º) se enfrentarão.

No entanto, se a classificação vier nos pênaltis após empate no tempo normal, a situação muda, já que a equipe chegará a 20 pontos na quarta posição da tabela geral. Assim, o adversário será o Corinthians, dono da melhor campanha, com 30 pontos, enquanto Palmeiras e Santos se encontrarão do outro lado da chave.

Em caso de eliminação do São Paulo, o Novorizontino terá como adversário na semifinal o Corinthians. Mesmo se vencer no tempo normal, a equipe do interior, que tem 18 pontos não conseguirá ultrapassar o terceiro colocado Santos por ter uma vitória a menos.

Corinthians e Palmeiras já têm a primeira e a segunda posição garantidas, respectivamente. Além disso, as equipes também garantiram o mando de campo nas semis, já que não podem mais ser alcançadas na tabela geral. A definição das outras duas colocações depende do jogo entre São Paulo e Novorizontino.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.