TsiTsipas volta ao Top 10 após título em Duabi e João Fonseca perde posições no ranking

O regresso do grego Stefanos Tsitsipas à lista dos dez melhores tenistas ranqueados na relação da ATP é a principal novidade desta segunda-feira. Embalado pelo título de Dubai, ao derrotar o canadense Felix Aliassime, ele ganhou duas posições e agora é o número nove do mundo. Já o brasileiro João Fonseca, que era 78º, desceu dois degraus. Ele tenta se recuperar nesta semana com a participação em Indian Wells.

Ao conquistar seu primeiro título nos últimos dez meses, TsiTsipas acabou tirando o americano Tommy Paul do seleto grupo do Top 10 (agora figura em 11º na relação). Outro que também melhorou sua posição foi o Andrey Rublev, oitavo na lista. O russo ultrapassou o australiano Alex De Minaur que agora é o décimo colocado.

Na parte de cima, nada se alterou. Mesmo cumprindo suspensão, o italiano Jannik Sinner se mantém absoluto no topo (11.330 pontos) e vai para a 39ª semana como o número um do mundo. Na segunda posição, o alemão Alexander Zverev segue em seu encalço e pode diminuir a distância (soma 8.135) caso tenha um bom desempenho em Indian Wells.

Terceiro colocado, o espanhol Carlos Alcaraz tem a responsabilidade de defender pontos no torneio americano. No restante da lista, a ordem segue a mesma com Taylor Fritz em quarto, Cásper Ruud em quinto, seguido de Daniil Medvedev e Novak Djokovic.

O brasileiro João Fonseca, que não jogou na semana, perdeu dois postos e foi ao 80º lugar. Sem pontos para defender, o tenista de 18 anos busca se recuperar com a disputa nos Estados Unidos. A sua estreia está prevista para quarta ou quinta-feira. Thiago Wild foi outro brasileiro a sofrer queda no ranking, perdeu cinco posições e agora é 91º. O paranaense busca evitar sair do top 100 uma vez que defende 70 pontos no torneio americano.

No feminino, as mudanças ficam por conta da ascensão da americana Emma Navarro, que antes fechava a lista do Top 10 e agora aparece na oitava posição. A competidora chinesa Qinwen Zheng perdeu o seu lugar e agora é a número nove do mundo.

Nesta dança das cadeiras, a espanhola Paula Badosa garantiu o décimo posto tirando Mira Andreeva das dez primeiras colocações. A russa aparece em 11º. A brasileira Beatriz Haddad Maia manteve a sua posição e aparece no Top 20. Ela é a 17ª colocada com 2.369 pontos.

Liderando a lista da WTA, Aryna Sabalenka continua em primeiro com a polonesa Iga Swiatek logo atrás. A americana Coco Gauff vem em terceiro seguida das compatriotas Jessica Pegula e Madison Keys em quinto. Jasmine Paolini é a sexta com Elena Rybakina na sétima posição.

Confira a lista dos 10 melhores no masculino:

1º - Jannik Sinner (ITA), 11.330 pontos

2º - Alexander Zverev (ALE), 8.135

3º - Carlos Alcaraz (ESP), 7.510

4º - Taylor Fritz (EUA), 4.900

5º - Casper Ruud (NOR), 4.045

6º - Daniil Medvedev (RUS), 3.930

7º - Novak Djokovic (SER), 3.900

8º - Andrey Rublev (RUS), 3.480

9º - Stefanos Tsitspas (GRE), 3.405

10º - Alex de Minaur (AUS), 3.335

Confira o Top 10 feminino:

1º - Aryna Sabalenka (BEL), 9.076 pontos

2º - Iga Swiatek (POL), 7.985

3º - Coco Gauff (EUA), 6.333

4º - Jessica Pegula (EUA), 5.251

5º - Madison Keys (EUA), 4.679

6º - Jasmine Paolini (ITA), 4.518

7º - Elena Rybakina (CAS), 4.328

8º - Emma Navarro (EUA), 4.009

9º - Qinwen Zheng (CHN), 3.780

10º - Paula Badosa (ESP), 3.746