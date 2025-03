O técnico Luis Zubeldía não poderá contar com o volante Pablo Maia no duelo contra o Novorizontino. Torcedores do São Paulo desejam que Marcos Antônio seja o titular no lugar do Made In Cotia.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva neste domingo, 48,61% dos votantes entendem que a melhor opção é Marcos Antônio. Outros 26,39% querem Bobadilla, enquanto 25% preferem recuar Lucas e Oscar para jogar ao lado de Alisson.

Torcedores do São Paulo querem Marcos Antônio titular contra o Novorizontino. (Foto: Reprodução / Gazeta Esportiva)

Marcos Antônio disputou os 90 minutos do duelo contra o São Bernardo, vencido pelo São Paulo por 3 a 1, justamente ao lado de Pablo Maia, que se lesionou ainda no primeiro tempo. Ele iniciou o jogo no lugar de Alisson, poupado por Zubeldía.

Já Bobadilla entrou no lugar de Pablo no jogo. Ele foi o escolhido pelo treinador argentino e jogou o restante da partida ao lado de Marcos Antônio.

A opção de recuar Lucas ou Oscar para atuar como segundo volante existe, mas, para isso, Zubeldía teria que entrar com três zagueiros. Assim, um dos dois teria apoio dos alas na marcação para terem mais liberdade na frente, visando a criação de jogadas.

Cabe ao treinador argentino escolher a melhor alternativa para o time. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira, no Morumbis, em São Paulo. O duelo, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista, está marcado para às 20h (de Brasília).