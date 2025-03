Tom Aspinall abre o jogo e culpa Jon Jones por demora em promoção de superluta no UFC

Em dezembro passado, Dana White esbanjou confiança e assegurou a realização da superluta entre Jon Jones e Tom Aspinall para a temporada de 2025. Passados três meses da declaração do dirigente, porém, nenhum detalhe ou avanço de negociação para o combate foi revelado. E tal impasse, ao que tudo indica, se dá pela falta de resposta por parte de 'Bones' e sua equipe. Ao menos é isto que garante o peso-pesado inglês, seu potencial adversário e campeão interino da categoria no UFC.

Através de um vídeo divulgado em seu próprio canal no 'Youtube', Aspinall acusou Jones de travar as negociações para tirar o duelo do papel. Além de sinalizar positivamente para a disputa inúmeras vezes, o atleta inglês alegou que o UFC também está a bordo para promover a superluta o quanto antes, dada a magnitude do embate. Desta forma, caberia a Jones abrir as portas para que a aguardada unificação dos títulos dos pesos-pesados fosse, enfim, concretizada.

"Estou afastado da mídia e evitando falar tanto de Jon Jones porque, honestamente, estou cansado de falar sobre isso eu mesmo. Mas é preciso dar atualizações, porque vejo muitas matérias que simplesmente não são verdade. Falei com o UFC múltiplas vezes sobre essa luta, estou correndo atrás dela. Quero a luta. Já disse publicamente que quero, já estive em ligações com o UFC alegando que quero. O que está acontecendo? Quero essa luta mais do que ninguém. O que está segurando isso agora é o lado dele (Jones). Essa é a verdade. O UFC quer muito fazer acontecer, me disseram isso. Até onde sei, depende totalmente de Jon Jones e sua equipe resolverem isso. Porque estou dentro e o UFC também. Estou apenas aguardando uma data", revelou Tom.

Condição para seguir em frente

Com um legado já estabelecido e citado como o 'GOAT' do MMA, Jones estaria pedindo propostas salariais inalcançáveis para enfrentar Aspinall, segundo os rumores. Atento ao cenário, o campeão interino garante que quer, acima de tudo, se manter ativo. Sendo assim, caso o duelo com 'Bones' não saia do papel, Tom enfrentaria outro top da categoria de bom grado, mas com uma condição: contanto que a disputa colocasse em jogo o cinturão linear dos pesos-pesados, que hoje pertence a Jon.

"Não me importa quem seja, sinceramente. Não é apenas a luta com Jon Jones que está no meu radar. Quero lutar, estou em forma e trabalhando duro desde o Natal. Estou preparado para qualquer um. Mas uma coisa quero deixar bem claro: só vou lutar pelo título indiscutível (linear). Essa é minha única condição. Luto com qualquer um, nunca neguei luta nem adversário e não vou começar agora. Mas o que precisa estar claro é que fiz o suficiente no UFC para lutar pelo título linear. Sou o melhor peso-pesado do mundo. Só quero uma chance de provar isso", destacou Aspinall.

Com apenas 31 anos e apontado como o futuro dos pesos-pesados, Aspinall tem apenas uma derrota no UFC - quando lesionou gravemente o joelho ao desferir um chute Curtis Blaydes. Devidamente recuperado, o inglês vingou o revés ao nocautear o algoz dois anos depois. Com um poder de fogo acima da média na trocação e um jiu-jitsu de alto nível, Tom é considerado uma grande ameaça a soberania de Jon Jones no MMA profissional. Agora resta saber se o embate vai realmente sair do papel.