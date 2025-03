Substituído por desconforto, Neymar tranquiliza torcida do Santos: "Estou bem"

Na noite deste domingo, o Santos garantiu vaga na semifinal do Campeonato Paulista. O Peixe venceu o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, na Vila Belmiro. Contudo, a classificação trouxe contornos de preocupação à torcida santista, já que Neymar deixou o campo no segundo tempo com aparente desconforto na coxa esquerda.

O camisa 10 do Santos, porém, rapidamente tranquilizou os torcedores do Alvinegro Praiano. Em mensagem publicada nas redes sociais, Neymar deixou claro que está bem e apenas decidiu "se poupar".

"Estou bem, senti um desconforto e achei melhor me poupar! Fazia tempo que não jogava um jogo com essa intensidade... Estou feliz demais por estar voltando a minha melhor forma física! Obrigado a todos pelas mensagens!!!", escreveu o craque.

Pouco antes de publicar a mensagem no Instagram, o técnico Pedro Caixinha havia comentado que Neymar precisaria passar por uma avaliação médica para saber se haveria ou não uma lesão.

Neymar tranquiliza torcida do Santos após substituição (Foto: Reprodução/Instagram @neymarjr)

"Foi qualquer coisa, mas temos que aguardar. Vamos aguardar com responsabilidade e na quarta-feira, quando voltamos a treinar, espero que já esteja tudo bem", afirmou o treinador em coletiva.

Neymar foi mais uma vez o protagonista da noite na Vila Belmiro e abriu o placar com um gol de falta, ajudando o Santos na classificação. Aos 31 minutos da segunda etapa, ele sentiu o desconforto e deixou o gramado para a entrada de Gabriel Veron.

Esse foi o sétimo jogo consecutivo de Neymar desde o retorno ao Peixe. Ao todo, já soma seis participações em gols, com três gols e três assistências. Agora, o camisa 10 quer ajudar o clube a erguer a taça do Paulista novamente, o que não acontece desde 2016.

Com a classificação às semis garantida, o Santos aguarda a definição do último duelo das quartas de final para saber quem será seu adversário. Palmeiras e Corinthians já estão classificados, enquanto São Paulo e Novorizontino disputam a última vaga nesta segunda-feira, no Morumbis.