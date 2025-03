Simeone indica meta para Atlético de Madrid na Liga dos Campeões: 'Buscar um lugar na Europa'

Convicção, energia, confiança e foco. Esses foram os sinais que o técnico argentino Diego Simeone mandou para os jornalistas na coletiva desta segunda-feira, ao comentar sobre o objetivo que o Atlético de Madrid tem em mente para o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

"Estamos passando por momentos extraordinários e temos de competir da melhor forma possível. Estou animado como se fosse o meu primeiro dia no Atlético e ansioso para levá-lo a um lugar importante na Europa", afirmou o treinador.

Ao ser questionado se o Real Madrid seria favorito pela tradição que ostenta no mais tradicional torneio de clubes da Europa, o comandante reconheceu a força do adversário, mas exaltou também o trabalho que vem fazendo à frente da equipe.

"Sempre relacionamos as coisas com a história. O Madrid na Liga dos Campeões é extraordinário. Mas teremos em campo uma grande oportunidade (de escrever um novo capítulo). Eu sempre os coloco no lugar em que estão pela história deles. Mas nós somos puro crescimento e isso é muito bonito", afirmou.

Vice-líder do Campeonato Espanhol com 56 pontos e com dois de frente sobre a equipe de Carlo Ancelotti (que ocupa o terceiro posto), o argentino não quis comentar a derrota dos rivais no fim de semana para o Betis. Segundo ele, o assunto agora é foco no duelo de terça-feira. "Para mim, o próximo passo é sempre o mais importante. Não consigo pensar no Campeonato Espanhol. Estou focado apenas no jogo com o Real", disse.

Sobre a missão de fazer o jogo de ida no Santiago Bernabéu, Simeone disse estar pronto e falou que sua equipe sabe muito bem o que vai encontrar. "Uma partida deste calibre é cheia de detalhes. Nada pode ser esquecido. É um rival muito forte, que conhecemos muito. Mas também sabemos da nossa força e vamos tentar aumentá-la", afirmou Simeone.