Sergio Ramos marca pela primeira vez e ajuda Monterrey a vencer Santos Laguna no Mexicano

Jogando em casa, o Monterrey contou com um gol do zagueiro Sergio Ramos para vencer o Santos Laguna por 4 a 2, na madrugada desta segunda-feira, pela 10ª rodada do Clausura do Campeonato Mexicano.

O ex-jogador do Real Madrid balançou as redes do Estádio BBVA, em Guadalupe, aos 12 minutos do segundo tempo. Este foi o primeiro tento do espanhol desde que ele foi atuar no futebol mexicano.

Campeão da Copa do Mundo de 2010 e tetra da Liga dos Campeões, Sergio Ramos assinou com o Monterrey no dia 6 de fevereiro. Desde então, o atleta de 38 anos entrou em campo duas vezes, ambas como titular.

Germán Berterame, Sergio Canales e Gerardo Arteaga também fizeram para os mandantes. Do outro lado, Aldo López e Bruno Barticciotto fizeram para os visitantes.

Com a vitória, o Monterrey aparece na nona colocação do Clausura, com 15 pontos. O time volta a campo na quinta-feira, quando encara o Whitecaps, pela partida de ida das oitavas de final da Copa dos Campeões Concacaf.

A bola rola no BC Place Stadium, em Vancouver, no Canadá, a partir de 00h30 (de Brasília).