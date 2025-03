Sem Hulk e com Scarpa de volta, Atlético-MG faz penúltimo treino antes de pegar o Manaus

Nesta segunda-feira, o Atlético-MG realizou mais um treinamento na Cidade do Galo visando o jogo desta quarta-feira, contra o Manaus, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

Hulk não participou da atividade. O atacante está em tratamento de lesão na coxa direita. Em compensação, Gustavo Scarpa está de volta. O meia havia sofrido uma entorse no tornozelo direito e passou os últimos dias realizando trabalhos fisioterápicos.

Reapresentação na segunda de carnaval. O trabalho segue! ?? pic.twitter.com/4WPARU7WbP ? Atlético (@Atletico) March 3, 2025

Além da ausência de Hulk, o Atlético-MG conta com mais quatro dúvidas no setor ofensivo para o jogo contra o Manaus. Em trabalho de fisioterapia, Cadu e Caio Maia cuidam do joelho direito, Brahian Palacios trata lesão na coxa esquerda e Júnior Santos busca recuperação da panturrilha direita.

Cuca focou o treinamento desta manhã na parte tática da equipe. Foi a penúltima atividade antes do duelo com o Manaus. O Galo fecha a preparação na terça-feira.

O Atlético-MG ainda não perdeu em 2025. Pelo Campeonato Mineiro, o time jogou 10 vezes, com seis vitórias e quatro empates. Além disso, o clube venceu o único jogo da Copa do Brasil que disputou.