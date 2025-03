Seleção Brasileira sub-17 é convocada para o Sul-Americano na Colômbia; veja lista

O treinador da Seleção Brasileira sub-17, Dudu Patetuci, divulgou na manhã desta segunda-feira a lista dos atletas convocados para o Sul-Americano da categoria. O campeonato será disputado na Colômbia, entre os dias 27 de março e 12 de abril.

O comandante chamou 23 jogadores (veja a lista na íntegra no final da matéria). A apresentação será no dia 10 de março e haverá duas semanas de preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O embarque para Cartagena será no dia 25.

O Brasil fará parte do grupo B, composto também por Venezuela, Uruguai, Bolívia e Equador. A estreia da Seleção será contra o Uruguai, no dia 28 de março, às 21h (de Brasília). Dois dias depois, encara a Bolívia (18h30). Na sequência, pega Venezuela no dia 3 de abril (21h) e o Equador no dia 5 (18h30). Todos os jogos serão no Estádio Jaime Morón.

Colômbia, Argentina, Chile, Peru e Paraguai são as equipes que formam o grupo A. As semifinais serão disputadas no dia 9 de abril, entre os líderes e vice-líderes de cada grupo. O primeiro colocado de cada chave enfrentará o segundo da outra.

A final está marcada para o dia 12 de abril. Todos os jogos da fase de mata-mata serão disputados em Cartagena.

O torneio também é decisivo para a classificação para o Mundial sub-17, que ocorrerá em novembro deste ano, no Catar. Sete seleções terminarão o torneio classificadas para a competição.

No dia 8 de abril, o terceiro colocado de cada chave enfrentará o quarto, com os vencedores de cada confronto disputando o sétimo lugar no dia 11. Os perdedores se enfrentam pelo sétimo lugar no mesmo dia. Essas partidas acontecerão no Estádio Jaraguay, em Montería.

Confira os convocados da Seleção Brasileira:

Goleiros

Arthur Nascimento - Bahia



João Pedro - Santos



Kaio de Assis - Atlético-MG

Laterais

Angelo Henrique - São Paulo



Arthur Ryan - Fluminense



Denner - Corinthians



Rafael Gonzaga - Santos

Zagueiros

Luis Eduardo - Grêmio



Kauã Prates - Cruzeiro



Vitor Fernandes - Atlético-MG



Vitor Hugo - Cruzeiro

Meio-campistas

Andrey Fernandes - Vasco



Felipe Morais - Cruzeiro



Gustavo Gomes - Athletico-PR



Luis Felipe - Palmeiras



Tiago Augusto - Grêmio



Zé Lucas - Sport

Atacantes

Dell - Bahia



Gabriel Mec - Grêmio



Luis Gustavo - Red Bull Bragantino



Naarã - Fluminense



Ruan Pablo - Bahia



Wesley Natã - Fluminense